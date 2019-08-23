Новый рекорд по числу долгожителей зафиксирован в России

Москва, 23 августа. Росстат сообщил о рекордном числе жителей России, которым исполнилось 100 и более лет.

По данным ведомства, число российских долгожителей выросло с 2017 года на 17% и составило на начало августа 20582 человека. Как отмечают «Известия», численность россиян, которым перевалило за 100 лет, возрастает уже восемь лет подряд и утроилась за этот период.

Эксперты предупреждают, что увеличение числа долгожителей в дальнейшем потребует от правительства решения проблемы доступности медицинского и социального ухода для этой категории очень пожилых людей.

Напомним, в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина, средняя продолжительность жизни в стране должна увеличиться до 78 лет к 2024 году. На соответствующие мероприятия в рамках национального проекта «Демография» планируется направить более 1,3 трлн рублей.

Эксперты отмечают, что рекордное число долгожителей в стране связано не только с улучшением медицинского и социального обеспечения. Свою роль сыграло и совершенствование статистического учета.

«Самые точные данные статистики получают после переписи населения. 2011 год, с которого пошел стабильный рост (числа долгожителей в РФ — прим. ФАН), как раз стал следующим после этого события. Это позволило оперировать более точными данными», — считает завлабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин.

По прогнозам специалиста, рост числа долгожителей будет отмечаться и в дальнейшем, особенно если россияне станут ответственнее относиться к собственному здоровью.

«Такая цель, конечно, зависит от генетики, развития медицины и образа жизни конкретного человека. Чем быстрее его родители и он сам будут заботиться о здоровье, тем больше он в итоге сможет прожить. Если говорить о 90 годах, то этот рубеж вполне достижим, даже если текущие условия не будут особенно меняться», — отметил Шульгин.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что ученые из Австралии и США нашли способ предсказать риск смерти человека в предстоящие 10 лет по анализу его крови.