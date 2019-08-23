Иранские туристы порвали свои паспорта, пытаясь покинуть Украину

Киев, 23 августа. Граждане Ирана, направляющиеся из Турции в Армению через Украину, уничтожили свои документы в аэропорту «Борисполь». Об этом сообщает пресс-служба Отдельного КПП «Киев».

Туристы привлекли внимание пограничников из-за того, что не отправились на свой рейс, а группой направились в туалет, где находились длительное время. Выйдя оттуда, они заявили пограничникам, что у них нет паспортов. В уборной были обнаружены их порванные документы. Пограничники выяснили, что туристы должны были получить в туалете поддельные паспорта и посадочные талоны на «один из европейских рейсов». Туристов вернут обратным рейсом в Турцию.

Ранее мигрант из Ирака попытался преодолеть Ла-Манш в гробу. Он договорился с польскими перевозчиками грузов, которые спрятали его в фургоне. Пограничники остановили фургон для досмотра перед Ла-Маншем. Несмотря на то, что он был забит под завязку еловыми гробами, стражи порядка смогли обнаружить мужчину. Он лежал со скрещенными руками на груди.

Как сообщает телеканал «360», водителей транспортного средства приговорили к 14 месяцам тюремного заключения. Прокурор заявил, что использовать гроб для транспортировки живого человека «недостойно и унизительно».

Напомним, мигрант из Кении пытался попасть в Лондон, спрятавшись в отделении для шасси. Как сообщает The Sun, из-за низкой температуры и перепадов давления мигрант умер еще в воздухе.Мужчина основательно подготовился к полету, захватив с собой сумку с едой и питьем, однако по неизвестной причине он не взял с собой теплые вещи.

Готовясь к посадке в аэропорту Хитроу, самолет пролетал над частными домами в Южном Лондоне. Пилоты открыли шасси и замерзший нелегал выпал прямо в сад жителю британской столицы. Удар был такой силы, что стражи порядка сначала не смогли определить пол мигранта.