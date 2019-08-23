Эпидемиологи предупредили о появлении опасных насекомых в центре России

Москва, 23 августа. Эпидемиологи предупредили о возможном появлении в Центральной России смертельно опасных тропических насекомых.

Насекомые — распространители опасных тропических болезней обнаружены на территории вдоль Черноморского побережья России, а также в Крыму, пишут «Известия». По данным Роспотребнадзора, на Кубани зафиксировано семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Угроза распространения эпидемии может быть гораздо опаснее в случае, если переносчик болезни укусит хотя бы одного туриста.

Ученые отмечают, что в Краснодарском крае замечены популяции двух видов комаров — потенциальных переносчиков лихорадок, которые мигрируют на север из-за глобального потепления.

«Общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней мигрируют в области с подходящими им условиями. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию», — рассказал ведущий сотрудник лаборатории молекулярной биологии Института Марциновского Александр Лукашев.

Укусы комаров этих видов могут привести к лихорадкам Денге, Чикугунья, Зика и желтой лихорадке. Эпидемиологи отмечают, что эти болезни смертельно опасны и очень быстро распространяются. Тропические комары могут выступать также переносчиками личинок нитчатых червей, которые поражают внутренние органы людей и животных.

Издание отмечает, что опасных комаров можно отличить по внешнему виду. В отличие от привычных нам «серых» кровососущих насекомых, их тропические собратья выделяются яркими белыми отметинами на ногах и полосками на спине. Для второго вида характерно пятнистое брюшко и черно-белые полоски на ногах.

В ближайшее время эпидемиологи продолжат мониторинг ситуации по распространению опасных насекомых на территории России.

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