Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Обмен осужденных на Украине Одинцова, Баранова и Мефедова может пройти в ближайшие дни

59
0 Оставить комментарий

Обмен осужденных на Украине Одинцова, Баранова и Мефедова может пройти в ближайшие дни

Киев, 23 августа. Осужденных на Украине граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова могут обменять уже в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.

«Ожидаю их обмена очень скоро. В течение нескольких дней это должно уже произойти», — сказал он.

По его словам, они сейчас проходят юридическую процедуру оформления обмена. В списке лиц для обмена есть и другие люди, однако Рыбин не стал их называть.

О возможном обмене осужденными между Киевом и Москвой в начале этой недели сообщили некоторые СМИ, как в России, так и на Украине. Эта информация была подтверждена и в Кремле; в частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «определенные контакты на этот счет осуществляются», пишет газета «Известия».

Напомним, что Одинцов и Баранов были похищены и вывезены на территорию Украины в 2016 году. Украинский суд по надуманным обвинениями приговорил их к 14 и 13 годами лишения свободы соответственно за «государственную измену». Мефедов был арестован в 2017 году по обвинению в «сепаратизме».

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров