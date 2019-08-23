Пушков объяснил, зачем США обвиняют Россию в «нарушении» ДРСМД

Москва, 23 августа. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Штаты обвиняют Россию в нарушении ДРСМД, чтобы отвлечь внимание от собственных военных разработок.

«США сперва создали новую ракету средней дальности в нарушение ДРСМД, а потом начали искать предлог для разрыва договора», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

По его словам, заявление о необходимости разместить ракеты «как можно скорее» в Азии, говорит о наличии этого оружие у США. Пушков подчеркнул, что обвинения России в нарушении ДРСМД высказаны «для отвода глаз».

В 2018 года Штаты заявили, что планируют выйти из ДРСМД из-за якобы «нарушения» Россией условий договора. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Штаты неоднократно нарушали условия договора. 2 августа 2019 года Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое существование.

Через почти 2,5 недели после выхода из ДРСМД США испытали новую ракету наземного базирования на основе «Томогавка». Пуск был осуществлен с острова Сан-Николас. Ракета пролетела 500 километров и поразила цель. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что новая крылатая ракета в первую очередь нацелена на сдерживание Китая, который «является приоритетом номер один» для министерства обороны США.

«Думаю, что в долгосрочной перспективе Китай — более крупный вызов, учитывая его экономическую мощь, политический вес и амбиции», — подчеркнул Эспер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Штаты начали испытание новой ракеты за долгое время до выхода из договора. Министр иностранных дел напомнил, что в октябре прошлого года советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подчеркнул, что заявление о выходе из ДРСМД является не приглашением к диалогу, а принятым решением.

«Видимо, уже тогда, может, еще и раньше, они начали готовить те испытания, которые произошли, которые нарушают те параметры, которые находились в Договоре РСМД», — подчеркнул Лавров.

В Вашингтоне также заявили, что планируют в ноябре провести испытания баллистической ракеты с радиусом действия около 4 тысяч километров. Наличие прототипов этих снарядов говорит о том, что Штаты вели запрещенную ДРСМД разработку задолго до выхода из договора.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы США по размещению запрещенных ДРСМД ракет в Азии ведет к нарастанию напряженности в мире, а также создает угрозы для международной безопасности, сообщает телеканал «360».

Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что истинная цель Штатов по выходу из ДРСМД — развивать свой ракетный потенциал. По его словам, заявления США о том, что Россия якобы «нарушает договор», а Китай не имеет никаких обязательств по нему — отговорка «в чистом виде».

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Он запрещал двум странам развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (1000-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности, сообщает «Газета.ru».