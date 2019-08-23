Министр иностранных дел Канады рассказала, когда РФ может вернуться в G7

Оттава, 23 августа. Чтобы вернуться в состав «большой семерки», Россия должна «уйти из Крыма» и прекратить войну в Донбассе. С таким заявлением выступила глава МИД Канады Христя Фриланд.

По словам Фриланд, клуб G7 готов открыть свои двери для России, если та выразит намерение присоединиться «к демократическому блоку стран».

«Если она (РФ) хочет этого, то она должна уйти из Крыма и окончить войну на Донбассе», — заявила она.

Ранее с предложением пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, который пройдет в США, выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Его инициативу поддержал президент США Дональд Трамп. Предполагается, что Трамп поднимет этот вопрос во время саммита G7 в Биаррице.

Как отметил ранее президент России Владимир Путин, Москва считает полезными любые контакты со странами G7 и готова перейти к формату «большой восьмерки», пишет газета «Известия».

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Позднее Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум в Крыму прошел в соответствии с нормами международного права, при этом аналогичные голосования проходили и в других странах.