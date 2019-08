Джонсон закинул ногу на стол в ходе встречи с Макроном

Париж, 23 августа. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на стол в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Эпизод, в котором Джонсон закидывает ногу на стол в Елисейском дворце, вызвал бурю негодования в социальных сетях. Пользователи осудили поведение британского премьера, а его биограф Соня Пернелл назвала поступок «грубым и стыдным».

Как отмечает издание Business Insider, случившееся, скорее всего, было просто шуткой. Этого же мнения придерживается и репортер Sky News Том Райнер.

На опубликованном в Сети видео хорошо слышно, как оба политика смеются.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4