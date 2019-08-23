Джонсон закинул ногу на стол в ходе встречи с Макроном

Париж, 23 августа. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на стол в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Эпизод, в котором Джонсон закидывает ногу на стол в Елисейском дворце, вызвал бурю негодования в социальных сетях. Пользователи осудили поведение британского премьера, а его биограф Соня Пернелл назвала поступок «грубым и стыдным».

Как отмечает издание Business Insider, случившееся, скорее всего, было просто шуткой. Этого же мнения придерживается и репортер Sky News Том Райнер.

«Похоже, президент Макрон в ходе беседы сказал, что журнальный стол послужит хорошей подставкой для ног, если премьер-министр захочет откинуться в кресле, что Джонсон в шутку и сделал», — написал Райнер в своем Twitter.

На опубликованном в Сети видео хорошо слышно, как оба политика смеются.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4 — Tom Rayner (@RaynerSkyNews) August 22, 2019

Напомним, Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании 24 июля, сменив на этом посту Терезу Мэй. Говоря о своей программе, он заявил, что намерен осуществить Brexit вне зависимости от того, на каких условиях это произойдет.

Джонсон известен своими эксцентрическими поступками еще со времен работы на должности мэра Лондона. Так, однажды он принял участие в соревнованиях по перетягиванию каната, в ходе которых упал на землю в пиджаке и брюках. В другой раз ему пришлось провести несколько неприятных минут в подвешенном состоянии с двумя британскими флагами в руках, когда заклинило механизм аттракциона в парке Виктория. Скандальным стал и въезд Бориса Джоносона в резиденцию британских премьеров на Даунинг-стрит, 10. Впервые в истории Великобритании премьер-министр, состоящий в официальном браке, поселился там со своей подружкой, 31-летней Керри Симондс.

Как пишет «Газета.ру», на днях девушке Джонсона не открыли визу в США, мотивировав это ее прошлогодней поездкой в Сомалиленд.