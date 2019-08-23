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Джонсон закинул ногу на стол в ходе встречи с Макроном

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Джонсон закинул ногу на стол в ходе встречи с Макроном

Париж, 23 августа. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на стол в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Эпизод, в котором Джонсон закидывает ногу на стол в Елисейском дворце, вызвал бурю негодования в социальных сетях. Пользователи осудили поведение британского премьера, а его биограф Соня Пернелл назвала поступок «грубым и стыдным».

Как отмечает издание Business Insider, случившееся, скорее всего, было просто шуткой. Этого же мнения придерживается и репортер Sky News Том Райнер.

«Похоже, президент Макрон в ходе беседы сказал, что журнальный стол послужит хорошей подставкой для ног, если премьер-министр захочет откинуться в кресле, что Джонсон в шутку и сделал», — написал Райнер в своем Twitter.

На опубликованном в Сети видео хорошо слышно, как оба политика смеются.

Напомним, Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании 24 июля, сменив на этом посту Терезу Мэй. Говоря о своей программе, он заявил, что намерен осуществить Brexit вне зависимости от того, на каких условиях это произойдет.

Джонсон закинул ногу на стол в ходе встречи с Макроном

Джонсон известен своими эксцентрическими поступками еще со времен работы на должности мэра Лондона. Так, однажды он принял участие в соревнованиях по перетягиванию каната, в ходе которых упал на землю в пиджаке и брюках. В другой раз ему пришлось провести несколько неприятных минут в подвешенном состоянии с двумя британскими флагами в руках, когда заклинило механизм аттракциона в парке Виктория. Скандальным стал и въезд Бориса Джоносона в резиденцию британских премьеров на Даунинг-стрит, 10. Впервые в истории Великобритании премьер-министр, состоящий в официальном браке, поселился там со своей подружкой, 31-летней Керри Симондс.

Как пишет «Газета.ру», на днях девушке Джонсона не открыли визу в США, мотивировав это ее прошлогодней поездкой в Сомалиленд.

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Источник: РИА Новости
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