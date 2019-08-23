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Россия

Минобороны РФ опубликовало ультиматум генерала Толбухина при освобождении Молдавии

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Минобороны РФ опубликовало ультиматум генерала Толбухина при освобождении Молдавии

Москва, 23 августа. Министерство обороны России обнародовало архивный документ, содержащий ультиматум генерала Федора Толбухина, адресованный румынским и немецким войскам, оккупировавшим Молдавию

В нем Толбухин обращается к командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии. Ультиматум был направлен вскоре после освобождения Кишинева.

В этом документе Толбухин гарантировал сохранить жизни, а также обеспечить безопасность и оказать медицинскую помощь раненым. Отметим, что в ходе наступательной операции советских войск, в плен было взято 55,8 тысячи немецких и румынских солдат и офицеров.

До начала операции немецко-румынская группировка достигала 197 тысяч солдат и офицеров. Операция по освобождению Кишинева началась 24 августа 1944 года.

Напомним, что в прошлом году Президент Молдавии Игорь Додон пообещал, что его страна сохранит память о тех, кто работал и реализовал Ясско-Кишиневскую операцию. Он призвал всегда помнить о тех, кто освободил страну и мир от фашизма. По словам Додона, «молдавский народ, без сомнения, является одним из народов-победителей». Он также заявил, что не позволит никому переписать историю и объявить Молдавию «побежденным» народом.

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Источник: РИА Новости
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