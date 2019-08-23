Посольство РФ в США осудило попытки переписать историю Второй мировой

Вашингтон, 23 августа. Пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин осудил попытки представить СССР «зачинщиком» Второй мировой войны.

В своей статье, опубликованной в The Washington Times, Лахонин раскритиковал несколько материалов, появившихся ранее в том же издании. Дипломат заявил, что их авторы искажают и умалчивают исторические факты.

«Попытки представить Советский Союз «зачинщиком» Второй мировой войны оскверняют светлую память миллионов советских людей, благодаря подвигу которых страны Европы были спасены от нацистской оккупации», — говорится в статье Лахонина.

Пресс-секретарь российского посольства подчеркнул, что в преддверии 80-й годовщины начала Второй мировой войны в американских СМИ активизировалась очередная русофобская кампания, цель которой состоят в том, чтобы в равной степени возложить ответственность за трагедию на гитлеровскую Германию и СССР, бросив при этом тень на современную Россию.

Лахонин отмечает, что авторы таких русофобских статей «умышленно замалчивают» исторические факты, принижая роль Советского Союза в разгроме нацизма.

«Победа была добыта общими усилиями союзников. В то же время не подлежит сомнению, что к лету 1944 года (когда был открыт Второй фронт в Европе — прим. ФАН) исход войны был уже предопределен победами Красной армии под Сталинградом и Курском», — сообщает дипломат.

Ранее «Газета.ру» сообщила о намерении Польши пригласить президента РФ Владимира Путина на мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц, расположенного вблизи польского города Освенцим.