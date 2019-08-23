США назвали необходимое условие для возвращения России в G8

Вашингтон, 23 августа. Представитель Белого дома заявил, что решение о воссоздании формата «Группы восьми» может быть принято, если Россия попросит о возвращении.

По его словам, страны G7 могут поменять формат на G8, приняв такое решение на основе консенсуса. Он подчеркнул, что вопрос о возвращении России в состав «Группы восьми» может быть поднят во время саммита в Биаррице.

Представитель Белого дома напомнил, что Россия не просила о возвращении в состав «Восьмерки». По его словам, это является необходимым условием того, чтобы поднять тему воссоздания формата G8. Чиновник подчеркнул, что во время мероприятия его участники не будут голосовать по вопросу восстановления России в международной группе.

Президент США Дональд Трамп предложил пригласить Россию на встречу G7. По его словам, присутствие российской стороны в «Группе восьми» было бы целесообразным. Источник ТАСС в европейских дипломатических кругах сообщил, что Евросоюз выступает против возобновления работы в формате G8, пока Россия не выполнит минские договоренности.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон назвал уместным возвращение к формату «восьмерки» с участием России. Он подчеркнул, что говорить о возвращении Москвы, без каких либо условий, «значило бы проявить слабость со стороны Группы семи».

Напомним, во время встречи лидеров Франции и России Владимир Путин заявил, что не исключает возобновление формата G8. Он подчеркнул, что Россия не рассматривает возвращение как «самоцель».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может рассмотреть возвращение в состав G8 в 2020 году, но при условии того, что участники объединения продемонстрируют интерес в «общении на равных».

Россия входила в группу G8 до 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией страны Запада не признали это решение и отказались от участия в саммите, который должен был пройти в Сочи, сообщает «Газета.ru».