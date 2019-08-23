Соболь отказалась отвечать на вопросы журналиста о своей голодовке

Москва, 22 августа. Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь отказывается отвечать на вопросы журналистов о своей фейковой голодовке.

Один из журналистов нагнал Соболь у входа в московский торговый центр.

«Любовь, после выхода из голодовки, тем более 30-дневной, человек в течение недели набирает от 15% до 30% от массы тела, которую он потерял во время голодовки. Но вы визуально не изменились. Вы действительно занимались голодовкой? Причем без подготовки предварительной. Или все-таки нет?» — поинтересовался он у Соболь.

Однако юрист так называемого ФБК проигнорировала вопрос и попыталась сделать вид, что журналиста рядом вообще не существует.

Напомним, избирательные комиссии отказались регистрировать Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, поскольку 14,67% предоставленных ею подписей, оказались бракованными. Ранее столичные правоохранители нашли в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей», организованную Соболь. Кроме того, в подписных листах были обнаружены подписи мертвых.

После отказа в регистрации кандидатом, вместо обращения в суд, Соболь выступила организатором незаконных акций. После провала нескольких провокаций, 13 июля она объявила «голодовку». При этом авторы Telegram-канала «Шавки Красовского» заметили Соболь на следующий день в одном из московских кафе, где она ела суп.

В правдивости заявлений Соболь об отказе от еды сомневались многие эксперты. Так, Геннадий Малахов отметил, что Соболь должна «лежать и чахнуть», однако с ней такого не наблюдается.

Врач-нарколог Алексей Казанцев в интервью «Инфореактору» оценил поведение Соболь и пришел к выводу, что голодающий человек не может так активно взаимодействовать с обществом и вести активный образ жизни. По мнению эксперта, либо Соболь врет о своей голодовке, либо принимает запрещенные вещества.

14 августа Соболь сообщила, что прекратила «голодовку». По ее словам, она вызвала скорую помощь. Эксперты же обратили внимание, что этот инцидент стал одной из причин, по которой она отказалась от фейковой голодовки — ведь настоящий, а не подставной врач, без особого труда мог бы разоблачить ее.

Ранее россияне предполагали, что сторонница Навального всех обманывает, поскольку ей хватает здоровья вести многочасовые эфиры на YouTube, а также устраивать истерики на заседании Московского избирательного комитета. Пользователи социальных сетей подозревают Соболь в тайном поедании шоколадных батончиков и борщей.

Бывший сотрудник штаба Навального Виталий Серуканов, комментируя голодовку Соболь, подчеркнул, что данная акция была нужна так называемой «оппозиции», чтобы оказать давление на избирательные органы Москвы и лично главу ЦИК Эллу Памфилову. Так как «оппозиция» не смогла провести избирательную кампанию и хотя бы без нарушений зарегистрироваться на выборах, ее представители решились пойти на прямой шантаж.

Отметим, в отношении Соболь возбуждены четыре административных дела, связанных с организацией незаконных митингов. Ей назначили штрафы общей суммой в 930 тысяч рублей. Прикрываясь малолетней дочерью, соратница Навального уходила от ответственности. Однако четвертое задержание по статье 20.2 КоАП РФ дает возможность возбудить в ее отношении уголовное дело по статье 212.1 УК РФ за регулярное нарушение законодательства, которое может обернуться лишением свободы на срок до пяти лет. Но исполнение наказания будет отсрочено до исполнения ее дочери 14 лет.

В СМИ ранее появились данные о том, что Соболь находится на третьем месяце беременности. Этот факт поможет ей избежать уголовного наказания. Эксперты обращают внимание на то, что беременность в будущем позволит ей еще больше манипулировать общественным мнением, безнаказанно подталкивая людей к участию в нелегальных акциях и беспорядках. Любые же попытки правоохранительных органов обуздать поток незаконной деятельности будут расценены как действия, способные навредить матери и ее будущему ребенку. Это может явиться «спусковым механизмом» для оппозиционеров на очередном нелегальном митинге.