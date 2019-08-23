Боевики в Сирии за сутки 31 раз обстреляли населенные пункты

Дамаск, 23 августа. Террористы в Сирии за сутки 31 раз открывали огонь по 14 населенным пунктам, сообщает российский ЦПВС.

Как рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, в течение минувших суток было зафиксировано более тридцати обстрелов населенных пунктов в четырех провинциях Сирийской Арабской Республики.

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования в подконтрольных им районах», — заявил Бакин.

Для добровольного выхода из Идлибской зоны деэскалации мирного населения и желающих сложить оружие боевиков правительство Сирии открыло гуманитарный коридор в провинции Хама. Для тех, кто покинул территорию, на которой хозяйничают бандиты, оборудованы места оказания медпомощи, предоставления воды, питания и предметов первой необходимости. Граждан доставляют в безопасные районы на специально выделенном транспорте.

По словам Бакина, российские военные провели гуманитарную акцию в населенном пункте Тарин провинции Хомс. Местным жителям раздали 500 продовольственных наборов общим весом около 2,5 тонн. С начала процесса урегулирования российский Центр по примирению враждующих сторон провел 2188 подобных акций.

Российская сторона продолжает оказывать содействие в восстановлении инфраструктуры в Сирии. По состоянию на 22 августа было восстановлено более 32 тысяч жилых домов, 886 образовательных и 192 медицинских учреждения. Отремонтировано более тысячи километров автодорог.

Ранее «Газета.ру» сообщила о подготовке саммита Россия-Иран-Турция по урегулированию ситуации в Сирии.