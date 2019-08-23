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Шойгу обсудил с коллегой из Мозамбика военное сотрудничество

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Шойгу обсудил с коллегой из Мозамбика военное сотрудничество

Москва, 23 августа. Главы министерств обороны России и Мозамбика Сергей Шойгу и Атаназиу Мтумуке на переговорах в Москве обсудили планы военного сотрудничества, сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

«Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений между армиями двух стран», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Министры обороны продолжили обсуждение договоренностей, «достигнутых на высшем уровне». В ведомстве добавили, что «переговоры прошли в теплой и доброжелательной обстановке».

В четверг состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с коллегой из Мозамбика Филипе Ньюси. Российский лидер отметил, что торгово-экономические связи двух стран пока достаточно скромные, однако у них есть хорошие перспективы развития.

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова к развитию отношений с Мозамбиком по всем направлениям. Владимир Путин выразил уверенность, что визит Ньюси в Москву даст хороший толчок к развитию межгосударственных связей.

Филипе Ньюси находится с визитом в России 20–23 августа. Это первый официальный визит главы Мозамбика в Москву с 1987 года. По прибытии в Москву он принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, передавал RT.

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