Адвокат Вышинского не знает о готовящемся обмене заключенными между РФ и Украиной

Киев, 23 августа. Адвокат взятого под стражу в Киеве журналиста Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что не знает о возможном обмене заключенными между Россией и Украиной, так как не является участником этих переговоров.

О возможном обмене заключенными ранее косвенно упомянул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который отметил подвижки в вопросе обмена, а также подтвердил, что определенные контакты в этом направлении ведутся. Кроме того, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, который выразил желание обменять Вышинского на осужденного в РФ за терроризм Олега Сенцова.

«К сожалению, у меня столько же информации, сколько у вас. Я не являюсь участником каких-либо переговоров об «обмене», поэтому и никакой информацией такого рода не владею», — приводит РИА Новости слова Доманского.

Он отметил, что все еще не назначена дата нового заседания Киевского апелляционного суда, на котором будет рассматриваться жалоба защиты Вышинского на продление его ареста.

Напомним, что редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая 2018 года. Его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца.

Сам журналист все обвинения отрицает. При этом он выступает против совершения обмена на украинских граждан, задержанных в России. Он настаивает на том, чтобы с него были сняты все обвинения. По словам Вышинского, его дело является политически мотивированным и позорит Украину на весь мир.