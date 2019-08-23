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Актер театра Маяковского Виктор Власов скончался в Москве

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Актер театра Маяковского Виктор Власов скончался в Москве

Москва, 23 августа. Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве на 66 году жизни, сообщается на сайте театра имени Маяковского.

По данным, которые приводятся на сайте Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Виктор Власов родился 16 сентября 1953 года и прослужил в театре 40 лет.

«С прискорбием сообщаем, что 22 августа ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Виктор Власов служил в театре Маяковского с 1974 по 2014 год», — говорится в сообщении.

Прощание с Виктором Власовым состоится 24 августа. Отпевание пройдет в храме Вознесения Господня на Большой Никитской в Москве, гражданская панихида начнется ровно в полдень в фойе бельэтажа театра.

Виктор Власов закончил ГИТИС в 1974 году и с этого же года стал актером театра имени Маяковского, где исполнил свыше трех десятков ролей. Кроме того, артист сыграл более 20 ролей в телевизионных фильмах и сериалах.

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Источник: Театр имени Маяковского
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