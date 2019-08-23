Дагестанский чиновник подделал документы ради пенсии

Москва, 23 августа. В Дагестане заместитель главы села Кулецма предоставил неверные паспортные данные, чтобы получать пенсию, сообщает пресс-служба прокуратуры Левашинского района.

Прокуроры установили, что житель Дагестана, 1989 года рождения, работающий заместителем главы села Кулецма, получил «подложный паспорт», в котором была подделана его дата рождения. Согласно липовому документу, мужчина «постарел» на 34 года.

Кроме того, он купил поддельную трудовую книжку, где записал, что в 1985-1996 годах работал в колхозе.

В феврале прошлого года муниципальный чиновник обратился в районное отделение Пенсионного фонда с заявлением о назначении ему трудовой пенсии по старости. Как установила прокуратура, «с марта 2018 по июль 2019 года он незаконно получил пенсионные выплаты в размере более 155 тысяч рублей».

По итогам проверки Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: «Мошенничество», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».

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