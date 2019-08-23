Apple выпустит телефон с тремя камерами

Вашингтон, 22 августа. Американская корпорация Apple собирается выпустить телефон с тремя камерами. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в планах Apple – выпуск ряда новых устройств, среди которых будет смартфон iPhone Pro, оснащенный тремя камерами.

«В следующем месяце калифорнийский технологический гигант планирует анонсировать три новых iPhone. Телефоны, скорее всего, поступят в продажу в сентябре», — сообщает агентство со ссылкой на собственные источники.

Новый смартфон получит усовершенствованную камеру на задней панели. Она будет оснащена третьим датчиком для съемки. Датчики будут снимать несколько снимков одновременно, а также использовать новое программное обеспечение, чтобы автоматически проводить коррекцию изображения.

Кроме того, новый смартфон получит вторую заднюю камеру, чтобы улучшить портретный режим съемки, сохранив качество при увеличении.

Помимо смартфона, к выпуску запланирован новый iPad Pro, обновленные Apple Watch и модернизированный MacBook Pro.

Напомним, что Apple намерена оснастить выходящий в 2020 году iPhone новым экраном. Как удалось выяснить инсайдеру Ice Universe, на нем пользователь сможет выставить кадровую частоту до 120 герц. Ранее стали известны цены на новейшие смартфоны iPhone 11, iPhone 11Max и iPhone 11R для китайского рынка.