Беглов заявил, что в Петербурге создадут Совет по национальным вопросам

Санкт-Петербург, 23 августа. Совет по национальным вопросам создадут в Петербурге. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Политик поддержал создание в городе Совета по национальным вопросам. Об этом он рассказал во время встречи с руководителями национально-культурных объединений, а также представителями российских регионов в Доме национальностей 22 августа.

В настоящий момент в городе каждый год проводится более 600 мероприятий для различных национальных диаспор. Беглов отметил, что культурная жизнь Петербурга является насыщенной и яркой благодаря многонациональности. Всего в городе зарегистрировано 137 национально-культурных объединений.

Градоначальник подчеркнул, что в городе необходимо создать все условия для сохранения культуры и языка национальных ценностей. Беглов отметил, что необходимо отремонтировать здание, в котором находится Дом национальностей, иначе есть риск потерять этот уникальный объект. Средства на финансирование объекта будут выделены в 2020 году, заявил градоначальник.

Ранее Беглов пригласил петербуржцев в обновленный музей блокады, который откроется 7 сентября.