Беглов пригласил петербуржцев в обновленный музей блокады

Санкт-Петербург, 23 августа. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что в Соляном переулке вновь заработает музей блокады. Его откроют к 7 сентября.

«Я приглашаю жителей города — школьников, ветеранов, блокадников — побывать в обновленном музее, посмотреть новую экспозицию. Мы с вами сумели его отстоять», — заявил Беглов.

Напомним, гралоначальник отказался от проекта строительства нового музея, которые критиковали ветераны, блокадники и другие жители города. Вместо этого Беглов принял решение развивать существующий музей. На обновление экспозиции президент РФ Владимир Путин выделил 150 млн рублей.

Кроме того, музей получит 3000 квадратных метров площадей. Об этом Смольный сумел договориться с Минобороны РФ.

Ранее Александр Беглов помог блокадникам, которые оказались в сложной ситуации из-за действий управляющей компании. Был положительно решен вопрос с отсутствием холодной воды. Пенсионеры-блокадники два года жили без холодной воды в квартире на Васильевском острове. Это произошло из-за того, что слесарь управляющей компании отключил ее из-за регулярных протечек. После обращения к Беглову проблема была решена за два дня: управляющая компания просто заменила проблемную трубу.