Полянский заявил, что амбиции США поставили мир на грань новой гонки вооружений

Нью-Йорк, 23 августа. Геополитические амбиции США привели мир на грань неконтролируемой гонки вооружений, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.

Российский дипломат указал, что американские партнеры в своем стремлении во всем потакать Вашингтону фактически возвращают «из исторического небытия ситуацию, когда на европейские города с разных сторон были направлены ракеты».

«Мы со своей стороны первыми к такой мере не прибегнем», — сказал Полянский.

Он добавил, что американская сторона сознательно эскалирует ситуацию, так как у нее «берет верх желание поиграть мускулами». По его словам, Москва очень обеспокоена сложившейся ситуацией – в отличие от американских коллег.

Полянский также указал, что именно США на протяжении уже долгого времени целенаправленно работали над ликвидацией ДРСМД. Одним из примеров этого являются пусковые установки США МК-41 в Румынии, которые могут быть в кратчайшие сроки переоборудованы под испытанные недавно «Томагавки». ДРСМД запрещал подобные шаги.

Российский дипломат подчеркнул, что если бы судьба договора зависела только от России, то сложившаяся сейчас ситуация никогда бы не произошла. Он также напомнил о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году. Его продление поставлено под угрозу действиями США.

Напомним, что США объяснили свой отказ выполнять условия ДРСМД, ссылаясь на некие нарушения со стороны России. Москва отвергла обвинения, указав на тот факт, что на счету как раз американской стороны действия, которые идут в разрез с договоренностью от 1987 года. В Минобороны РФ обратили внимание, что Вашингтон решил выйти из ДРСМД за два года до выдвижения публичных бездоказательных обвинений в адрес Москвы.