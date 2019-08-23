Медведев объявил официальный старт чемпионата WorldSkills Kazan 2019

Главное международное событие года — 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills стартовал в Казани в День российского флага.

Грандиозная церемония официального открытия чемпионата на стадионе «Казань Арена» шла более двух часов. Парад всех 63 команд прошел в сопровождении феерического шоу с элементами дополненной реальности, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Россия впервые принимает соревнования по профессиональному мастерству мирового уровня. И мы этим очень гордимся! Участие в движении WorldSkills дает каждому шанс попробовать себя в разных сферах. Соревнования пройдут более чем по 50 компетенциям. Но WorldSkills давно стал больше чем просто конкурс среди молодежи. Фактически, это чемпионат будущего. Люди из разных стран, разных культур могут вместе работать, конкурировать и, конечно, общаться. Это будущее, в котором есть место для творчества и открытий. И, конечно, для дружбы и новых побед. А главное, здесь можно получить самый полезный навык для человека XXI века: привычку учиться, чтобы найти профессию по душе и стать в ней настоящим мастером. WorldSkills помогает найти свою дорогу в жизни, раскрыть свой потенциал. Именно в этом причина успеха движения в России. Искренне желаю каждому из вас успешно выступить, победив свое волнение, ведь это самое сложное в любом чемпионате. Просто поверьте в себя — и у вас все получится», — заверил участников в своем приветственном слове премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В предшествующий церемонии день Медведев ознакомился с площадкой, на которой развернутся состязания — Международным выставочным центром «Казань Экспо», площадью порядка 195 тыс. кв. метров, возведенном специально к этому событию. Председатель правительства сфотографировался с представителями российской команды, которые со своей стороны вручили Медведеву значок члена национальной сборной.

Открыла день большая пресс-конференция с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, президента WorldSkills International Саймона Бартли, директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберта Уразова, генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, а также исполнительного директора WorldSkills International Дэвида Хоуи.

В рамках конференции спикеры обсудили ведущие тренды профессионального образования в мире, проанонсировали ключевые события и достижения чемпионата, и пожелали всем участникам успехов.

К Слову, Татьяна Голикова на вопрос журналистов о бюджете мероприятия сначала попыталась отшутиться словами: «Мы не жалеем денег на это мероприятие!», но потом серьезно ответила, что только объем спонсорской помощи составляет 2,7 млрд рублей.

«Для проведения 45-го мирового чемпионата WorldSkills построена самая большая площадка — «Казань Экспо», где будет представлено 56 компетенций, это больше, чем на предыдущем событии в Абу Даби, — сообщила Голикова. — Участие примет 1351 молодой профессионал из 63 стран мира. Частью чемпионата станет самая масштабная деловая программа в истории подобных мероприятий. Мы проведем конференцию о навыках развития человеческого капитала, саммит министров стран-участниц движения WorldSkills, и, наконец, национальный трек по имплементации лучших практик и разработки проектов национальной системы подготовки кадров».

В состав национальной российской сборной WorldSkills Russia вошли 63 участника из 25 регионов страны. Большая часть членов команды собралась из Москвы, Татарстана, Тюменской и Челябинской областей.

Члены сборной в день открытия подарили школьникам Казани 15-килограммовый торт в виде флага нашей страны, ведь событие совпало с Днем российского флага. К слову, готовили этот знаковый подарок победители национального финала WorldSkills в компетенции «Кондитерское дело».