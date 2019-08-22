Эксперт прокомментировал доклад Госдепа о «нарушении» Россией ДРСМД

Москва, 22 августа. США пытаются найти хоть какие-то зацепки, позволяющие возложить на Россию вину за «нарушение» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким заявлением выступил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Он прокомментировал недавний доклад, опубликованный Госдепом США, в котором утверждается, что Россия якобы «решила нарушить» ДРСМД из-за роста угроз вокруг ее границ. По словам Блохина, американские власти путаются в показаниях и до сих пор не могут внятно изложить свою версию, по которой Россия вышла из ДРСМД.

«Я думаю, что они пытаются найти различные комментарии политологов, экспертов, официальных лиц, чтобы попытаться сформировать эту основу», — приводит слова Блохина RT.

Напомним, что 2 мая госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. Россия уже ответила, что примет зеркальные меры и тоже выйдет из соглашения. В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам. О недопустимости выхода США из ДРСМД также заявлял и Китай, который призвал американских партнеров сохранить договор.

Примечательно, что Россия предложила НАТО мораторий по ракетам, однако Североатлантический альянс, который еще недавно выступал за контроль над вооружением, наотрез отказался обсуждать данную инициативу.