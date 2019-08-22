Донбасс сегодня: ВСУ понесли потери при обстреле ДНР, Киев объявил войну ОБСЕ

Донбасс, 22 августа. Под Луганском сбит ударный беспилотник ВСУ. Украинская армия организовала настоящую охоту за беспилотниками ОБСЕ. Использование модернизированной БМП украинскими солдатами привело к потерям. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В нарушение действующего перемирия украинские войска 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой и Луганской Народной Республики в минувшие сутки, сообщают представительства в Совместном центре контроля и координации прекращения огня. Семь обстрелов пришлось на ДНР, один – на ЛНР.

Вооруженные силы Украины вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберного стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов. В общей сложности под обстрел попали семь населённых пунктов Донбасса.

Народная милиция ЛНР предотвратила теракт

Военнослужащие луганского армейского корпуса пресекли попытку украинских силовиков применить ударный беспилотник к северу от Луганска, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Беспилотник, оборудованный приспособлением для сброса гранаты ВОГ-25 попытался обойти позиции защитников республики и летел в сторону поселка Веселая Гора. Аппарат был своевременно замечен и сбит луганскими подразделениями.

ВСУ подогнали зенитки для охоты на беспилотники ОБСЕ

Украинские передовые подразделения, похоже, объявили настоящую войну наблюдателям ОБСЕ. Это следует из поступающей по линии оборонных ведомств ДНР и ЛНР информации о мероприятиях в ВСУ с целью противодействия беспилотным летательным аппаратам миссии. Беспилотники иностранцев целенаправленно уничтожаются и глушатся силами украинской армии на Донбассе с целью недопущения фиксации нарушений ВС Украины минских соглашений.

Согласно свежей информации Народной милиции ЛНР, для физического противодействия аппаратам миссии украинские военные разместили в Счастье, Станице Луганской, Макарово и Попасной зенитные установки ЗУ-23-2. Все перечисленные населенные пункты являются прифронтовыми, и в них сосредоточены значительные силы украинской армии, что и делает их объектами наблюдения ОБСЕ.

Сами же украинские военные устроили настоящую охоту на беспилотники иностранцев после того, как некоторые командиры объявили о денежном вознаграждении за каждую ликвидированную «птичку», уточняют в пресс-службе НМ ЛНР. К примеру, за сбитый над Счастьем беспилотник наблюдателей, боец батальонной тактической группы 46-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ Бабич, удостоился от командования дести суток отпуска и двух тысяч гривен премии, сообщает пресс-служба оборонного ведомства ЛНР.

Украинские военные ставят под угрозу жизни наблюдателей ОБСЕ

Украинская армия противостоит ОБСЕ не только в небе, но и на земле. Согласно информации разведки НМ ЛНР, киевские силовики намеренно повредили асфальт на дороге в районе Светлодарска, которую используют патрули ОБСЕ для осуществления мониторинга.

Кроме того, луганчане сообщают о минировании украинскими военнослужащими дорог, которые используются иностранными наблюдателями. Минно-взрывные заграждения устанавливаются на этих маршрутах вдоль и поперек, что подвергает жизнь иностранцев серьезной опасности.

Модернизация украинского БМП привела к потерям в ВСУ

Вслед за печально известными минометами «Молот» украинского производства, к потерям в рядах ВСУ приводят и модернизированные «Укроборонпромом» боевые машины пехоты БМП-2. Украинские конструкторы провели модернизацию 30-мм пушки боевой машины.

Как сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, 19 августа в районе поселка Новосветловка Вторая Донецкой области в процессе обстрела военнослужащими 92-ой механизированной бригады ВСУ позиций дончан, в канале ствола модернизированной пушки БМП-2 произошел разрыв боеприпаса. Результатом стало ранение одного бойца, второй – член экипажа, получил отравление угарными газами после пожара, который возник в результате инцидента.

Как утверждают в Народной милиции ДНР, представители украинского холдинга «Укроборонпром» в своем закрытом докладе подтвердили, что причиной взрыва стала модернизации пушки. В свою очередь, сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к расследованию инцидента, отрабатывают и другую версию – диверсию со стороны украинских военнослужащих.