Расследование ОНФ с госзакупками подняло на уши администрацию и прокуратуру Бердска

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» оценили эффективность бюджетных расходов в Бердске в рамках инициативы «Город N». Вместе с «ревизорами» в Новосибирскую область отправилась съемочная группа Федерального агентства новостей.

Если предыдущий объект внимания общественников Соликамск живет в будущем, то Бердск затянут в прошлое: госконтракты завершены и оплачены, однако подрядчик работы не выполнил.

ООО «Строитель» должно было капитально отремонтировать Бердскую центральную городскую больницу на 60,3 млн рублей к декабрю 2017 года. Однако к концу срока работ появился документ об уменьшении их стоимости на 5,7 млн. В марте 2018 года больница ремонт приняла, а в апреле этого года контракт был расторгнут «по не зависящим от сторон обстоятельствам в связи с невозможностью выполнения оставшихся работ». Стоимость недоделок составляла 366,3 тысячи рублей.

В феврале этого года отремонтированную больницу торжественно открыл губернатор Новосибирской области Андрей Травников. При этом территория медучреждения до сих пор не благоустроена, третий и четвертый этажи пустуют.

«Вот вспученная стяжка. Видите, линолеум, вот оно все, — демонстрирует последствия «капитального ремонта» корреспонденту ФАН инженер административно-хозяйственной службы Ирина Лебедева. — То есть она, видите, бугром. Чтобы определить, почему это все-таки произошло, нужна экспертиза».

Свежевыкрашенные стены в трещинах, отваливается штукатурка. Из-за протекшей крыши на потолке ржавые подтеки. В такие кабинеты врачей не запустишь. На днях главврач больницы Юрий Краморов уволился «по собственному желанию». Его преемнице Алле Дробинской предстоит немало работы с Минздравом и прокуратурой.

«Еще не решен вопрос по лавочкам, мусорным контейнерам, — говорит корреспонденту ФАН заслуженный врач РФ. —Сейчас они у нас в наличии, просто они демонтированы и находятся в подвале. Вопросы по озеленению также на контроле. Мы написали четыре претензии, пока ответа от субподрядчика нет. Дальнейшее наше решение — передача на уровень судебного разбирательства».

В документах указаны невыполнимые сроки работ, утверждают активисты ОНФ: в контракте период три месяца, а в проектной документации на строительство — 13. В реальности справиться с таким капремонтом можно не раньше, чем за два года, говорит координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Новосибирской области Сергей Лихачев.

«Не исключено, что в данном случае мы имеем факты коррупционных сговоров, — заявил он. — Хотели разыграть под своего поставщика, тем самым, сократить реальные сроки строительных работ, чтобы потом по штрафам наказывать. Потому что заведомо знали, что люди не смогут освоить такой объем строительства».

Городские власти всполошились, узнав о визите общественников. Объясниться с главврачом и активистами ОНФ поспешил замглавы города Бердска Владимир Захаров.

«Наши специалисты видели, что работа подрядчика велась иной раз непрофессионально. Очень распространено, что отдают основные работы на субподряд, то есть выигрывает генподряд, берет свои проценты, запускает сюда субподряд. Приходилось видеть такую работу, подгонять, исправлять и доказывать, как надо делать правильно», — рассказал он ФАН.

Подъехали и сотрудники местной прокуратуры. В прошлом году они внесли главврачу больницы представление из-за недостаточного контроля за ходом ремонта.

«Дополнительных обращений не поступало, — сообщил исполняющий обязанности прокурора Бердска Павел Акулов. — Сейчас мы увидели, что происходит на объекте. В связи с этим будет организована дополнительная проверка, на ее основании будут приняты меры реагирования».

Активисты ОНФ наведались в село Улыбино Искитимского района Новосибирской области. В конце прошлого здесь за 10 млн рублей установили большой ФАП, а точнее, железную коробку с окнами.

Вокруг нет ни одного мусорного бака и скамейки, газон и асфальт не уложены, сигнализация отключена, а фельдшер и пациенты здесь до сих пор не появлялись. На днях строители зачем-то покрасили забор, и даже не убрали за собой валики и краску.

По документам подрядчик ООО «Промжилстрой» исполнил контракт и получил деньги. Заказчик ГКУ НО «Управление капитального строительства» принял работы, которые на деле не выполнены. Здание пустует восемь месяцев.

«ФАП оборудован электрическими котлами, бензоэлектростанцией, дополнительным источником электроэнергии на случай отключения основного. Есть мойки, душевая кабина, двери, — говорит координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Сибирского федерального округа Константин Юденко. — При этом открыто окно. — показывает он. — Даже не закрыта калитка, то есть заходи, проходи. Никаких видеокамер, ничего».

К врачу местные жители ездят за два десятка километров в поселок Степной. Фельдшер и медсестра принимают пациентов в актовом зале местной администрации. На момент нашего визита «медпункт» оказался закрыт.

«Медсестра ушла на вызов, а фельдшер уехала за документами в Искитим», — сообщила корреспонденту ФАН фельдшер Анастасия Лангардт.

Сейчас девушка в отпуске по уходу за ребенком. По ее словам, пациенты и врачи вынуждены ютиться в кабинете, который не отвечает требованиям СанПиНа.

«Очень сложно проводить манипуляции у женщин, прием вести и проводить процедуры внутримышечные, внутривенные инъекции, — призналась она. — Получается, актовый зал, и все в одном, хотя перегородили мебелью. Это так, пока нас не пустят в новое здание».

По словам главы Администрации Улыбинского сельсовета Ирины Кладиновой, местные власти помогли заказчику выбрать участок. Больше они ничего сделать не могут.

«То есть на ситуацию вы никак не можете повлиять?» — интересуется корреспондент ФАН. «Только морально. Потому что документально заказчики не мы», — отвечает чиновница.

Вопросы вызывает и стоимость ФАПа. Как отметил Константин Юденко, стоимость аналогичного объекта, например, в Томской области, в два раза ниже.

«Я думаю, что подрядчик ничего не успевал, но хотел получить денежную сумму за работы, которые он уже провел. Я так понимаю, они договорились, что эти работы будут сделаны после», — считает он. «Очевидно, что местные власти попустительствуют этому процессу?» — спрашивает корреспондент ФАН. «Мы сейчас будем разбираться с этим вопросом», — отвечает эксперт ОНФ.

Третий год жителям Бердска не дает покоя муниципальный приют для смешанного содержания животных на 100 собак и 40 кошек. Местные власти открыли его в сентябре 2016 года, но строительные работы так и не закончились. В помещении отсутствуют стены, перегородки и вентиляция, не покрыты полы. Животным не хватает вольеров и корма.

Приют построили за 11 млн рублей. Четвероногие выглядят хорошо, но их здесь уже больше 180-ти. За пять миллионов бюджетных рублей в год содержать животных в таких условиях немыслимо, заявили общественники.

«Я не считаю, что пять миллионов рублей на отлов 80-ти собак в год это эффективная трата бюджета, — заявила активист проекта ОНФ «За честные закупки» Анна Москвина. — Штат 13-19 человек для такого объема работ слишком большой. Можно организовать работу так, чтобы это стоило бюджету намного меньше. Возможно, тогда получилось бы намного больше животных отлавливать и стерилизовать».

Активисты ОНФ предложили местным властям выпускать стерилизованных животных на волю и реорганизовать работу приюта.

«Лучше разыгрывать муниципальные контракты, прописывать там все требования к исполнителю, определять стоимость услуги за животное и платить именно по результату», — говорит Анна Москвина.

В Администрации Бердска пообещали прислушаться к критике и «сделать выводы».

«Проект выполнен на сумму 27 млн рублей. А торгованный сделан на 10 млн. Часть работ, которые были в проекте, включая вентиляцию, просто не были сделан. Изначально не было запланировано, — пояснил Владимир Захаров. — Чтобы доделать все до конца — стены, перегородки, плитку, вентиляцию, полностью благоустройство — нужны совсем другие деньги. Мы город дотационный, мы не в состоянии их выделить. Есть второй путь — приют закрыть и отдать на аутсорсинг этот вид муниципальных обязанностей. Мы это обсудим».

«Ревизоров» приятно удивило желание местных властей идти на контакт и вникать в ситуацию.

«Мы никого не оповещали, это была большая неожиданность, — сказал корреспонденту ФАН руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев. — Это говорит о том, что есть шанс все исправить».

В 2016 г. ООО «Дорсиб плюс» отремонтировало Городской парк Бердска. За 42 миллиона рублей здесь появились тротуары, освещение, коммуникации, скамейки и урны. Для сравнения на благоустройство территорий всех населенных пунктов Новосибирской области тогда ушло почти 56 миллионов. При этом на площадке у кинотеатра на новом асфальте уже красуются ямы.

По документам на пешеходных дорожках парка уложен первоклассный асфальт толщиной до 35 см, с дорожной одеждой: геотекстилем, песком, щебнем, выравнивающим асфальтобетоном и верхним покрытием. Однако то, что увидели на его месте общественники, изначальному проектному решению не соответствует.

«Толщина выравнивающего слоя до 30 см это явно избыточно для парковых дорожек. Здесь не будет ходить бронетехника, чтобы пропускать такую нагрузку! — отметил эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Александр Стефанов. — Такие избыточные решения являются маяком, знаком, фактором риска, который говорит о том, что возможно здесь нарушили, здесь украли. Чтобы определить, так ли это, нужно провести дополнительное исследование в виде отбора кернов и их измерений».

Любопытно, что в Аналитической записке о реализации государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» за 2016 год в Подпрограмме «Благоустройство территорий населенных пунктов» указана информация о перевыполнение плановых показателей почти в два раза.

Всего в Бердске активисты ОНФ выявили сомнительные закупки на 260 млн рублей. По недостроенным, но принятым объектам будут назначены экспертизы.

«Системность нарушений приводит к тому, что начинаются серьезные сбои. Люди не то, чтобы чуть-чуть недовыполнили, а потом закрыли, а чуть-чуть недовыполнили и забыли. Смысл довыполнять, если тебе это и так простили? — говорит Валерий Алексеев. — Мы рассчитываем, что прокуратура этим займется и получим четкие ответы, почему в Бердске это системно».

В рамках инициативы «Город N» общественники планируют посетить до конца года десять городов.