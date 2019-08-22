Суд не стал продлевать Навальному арест после симуляции заболевания

Москва, 22 августа. Симоновский суд Москвы принял решение не продлевать арест блогеру Алексею Навальному после госпитализации в связи с его «заболеванием». Таким образом, суд зачел в срок арест время, которое Навальный провел в больнице.

Навальный был переведен из спецприемника в больницу во время отбытия 30-суточного ареста. Его госпитализировали после жалоб на «ухудшение самочувствие», что, вероятнее всего, являлось обыкновенной симуляцией. Он провел в больнице 18,5 часа.

Начальник спецприемника №1, где Навальный отбывал свой арест, обратился к суду с просьбой приостановить административный арест на время госпитализации Навального, однако суд по неизвестным причинам отказался это делать. Таким образом, те 18,5 часа, которые Навальный провел в больнице, симулируя заболевание, пойдут в зачет 30-дневного срока.

Непоследовательное решение суда может иметь тревожные последствия – благодаря ему Навальный выйдет на свободу уже 23 августа и продолжит заниматься организацией незаконных митингов в Москве, активно подстрекая несовершеннолетних принимать участие в массовых беспорядках в столице.

Напомним, что в настоящее время Следственный комитет РФ расследует уголовное дело против возглавляемогоНавальным ФБК. Организация подозревается в отмывании одного миллиарда рублей. По версии следствия, в 2016-2018 годах сотрудники фонда получали от неизвестных лиц крупные суммы денег, приобретенных преступным путем, после чего переводили их на счета ФБК через банкоматы разных банков.