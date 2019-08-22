Психологи рассказали, как Путин просчитал Макрона на встрече во Франции

Париж, 22 апреля. Французские психологи проанализировали поведение президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на встрече в летней резиденции главы Елисеевского дворца. По мнению экспертов, Путин «просчитал» своего французского коллегу, обесценив его «козыри».

В Кремле встречу Путина и Макрона оценили «в позитивном ключе». По словам пресс-секретаря главы государств Дмитрия Пескова, президенты внимательно выслушали друг друга, что при текущем состоянии отношений России и Евросоюза является хорошим знаком.

Эксперты телеканала France 24 решили проанализировать «язык тела» глав Франции и России. В итоге они пришли к выводу, что лидеры двух стран провели встречу совершенно по-разному.

По словам экспертов, российский президент был полностью расслабленным и чувствовал себя «в своей тарелке». Макрон же наоборот напомнил французским психологам школьника, ерзающего за партой.

Отмечается, что Путин был отлично подготовлен ко встречи. Поэтому для него не стало неожиданностью, что Макрон поднимает тему возможного возвращения России в G7. По мнению экспертов, передает «ПолитЭксперт», данную карту Запад специально разыгрывает, пытаясь выставить ее как возможную награду за хорошее поведение. Однако Путин умело обесценил этот козырь Парижа, заявив, что формат G8 больше нежизнеспособен и не очень интересен Москве.

EN DIRECT | Déclaration à la presse avec Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, depuis le Fort de Brégançon.https://t.co/RmD8juMhaN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 19, 2019

Путин встретился с Макроном в понедельник в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон, сообщала «Газета.ру». Среди прочего лидеры стран обсудили ситуацию на Украине и вопрос возвращения России в G7. Переговоры двух президентов продолжались более двух с половиной часов. Позднее Макрон отметил, что «очень рад возможности побеседовать» с Путиным.

Встреча президентов вызвала массу недовольства у украинских политиков. В частности, украинский дипломат Роман Безсмертный обратил внимание на то, что Макрон при обсуждении Донбасса использовал словосочетание «украинский кризис», а не «война». По мнению Безсмертного, слова президента Франции стали «похоронами» экономических санкций против России.

Еще большее недовольство вызвал пост в Facebook на русском языке, который глава Елисейского дворца опубликовал по итогам встречи с Путиным, передавал RT. В частности, экс-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что лидеры Евросоюза «мимикрируют под Путина», а также предположила, что уже к Новому году с России снимут санкции.