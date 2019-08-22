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Песков подтвердил подготовку саммита Россия-Турция-Иран в Анкаре

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Песков подтвердил подготовку саммита Россия-Турция-Иран в Анкаре

Москва, 22 августа. В Анкаре идет подготовка к проведению саммита по Сирии с участием России, Турции и Ирана. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что дата саммита будет объявлена позже.

«Такой саммит готовится. Точные даты будут объявлены своевременно», — заявил Песков.

Первоначально трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран планировался 11 сентября, однако на данный момент его точная дата еще неизвестна. На прошлой неделе российский президент Владимир Путин перенес встречу с руководителем Ирана Хасаном Роухани с 14 августа на более поздний срок по техническим причинам.

Напомним, что ранее Россия подтвердила, что будет и дальше взаимодействовать с Турцией по сирийской провинции Идлиб в рамках меморандума от 17 сентября прошлого года.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в сирийском государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ТАСС
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