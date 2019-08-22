Глава ЦИК заявила об «информационном перекосе» в освещении избирательной кампании

Москва, 22 августа. Предвыборная кампания в СМИ освещается несбалансированно, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире канала «Россия 24».

«Картинка часто одна — прогулки по Бульварному кольцу или провоцирование или выход на какие-то несанкционированные акции — там всегда больше тех, кто представляет прессу», — отметила глава Центризбиркома.

По словам Памфиловой, зачастую картинка выглядит так: один человек сидит на Пушкинской площади, а вокруг «несколько сот представителей прессы».

«Есть очень мощный информационный перекос: всего менее двух десятков людей, но шум был на всю Вселенную, поскольку именно на это обратили внимание», — подчеркнула глава Центральной избирательной комиссии.

Напомним, так называемая «оппозиция» после недоуска «независимых кандидатов» к выборам в Мосгордуму устроила незаконные митинги. При этом отказ МГИК был законно обоснован — у некоторых соратников скандального блогера Алексея Навального число недействительных подписей превышало допустимые десять процентов. Например, в подписных листах правой руки основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь процент брака составил почти 15. Кроме того, в ее документах фигурировали подписи давно умерших москвичей.

Представители либеральной общественности, несогласные с решением МГИК, провели нелегальные сходки в центре Москвы и призывали сторонников к беспорядкам. Активную информационную поддержку организаторам незаконных митингов оказывали официальные представительства иностранных государств. Посольство Соединенных Штатов опубликовало подробную информацию о точках сбора и маршруте незаконной акции, а пресс-секретарь американского посольства в Москве активно комментировала итоги незаконного митинга в столице. Кроме американцев, засветились еще немцы: на сайте немецкой государственной медиакорпорации Deutsche Welle была опубликована новость на русском языке с призывом к жителям столицы принять участие в незаконной акции 3 августа.

Стоит отметить, что многие эксперты полагают, что незарегистрированные кандидаты фальсифицировали подписи по указке Запада. Сенатор Франц Клинцевич отметил, что «оппозиционеры» намеренно устраивают беспорядки для создания нужной для Запада картинки и чтобы показать, что выделенные деньги потрачены не зря.