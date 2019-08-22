Глава СК РФ восхитился мужеством ветерана спецназа, поднявшегося на вершину Эльбруса

Москва, 22 августа. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил мужество и выдержку ветерана петербургского спецназа «Тайфун» Николая Евтуха при восхождении на вершину Эльбруса. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Глава СК РФ восхитился упорством и принципиальностью в достижении цели Евтуха, который мечтал покорить вершину.

«Именно такие офицеры, как он, являются примером мужества и доблести», — подчеркнул Бастрыкин.

По его словам, Евтух пополнил ряды сотрудников Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России. Он уверен, майор внесет весомый вклад в образовательный процесс и воспитание студентов академии в духе патриотизма, уважения закона и прав граждан.

«Его преданность однажды избранному делу и Родине – образец служения закону и справедливости для молодых офицеров и юношей из числа кадет и студентов», — подчеркнул Бастрыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Евтух с сослуживцами по отряду «Тайфун» и соратниками поднялись на самую высокую европейскую гору и водрузили на вершине Эльбруса флаги Ленинградской области и Следственного комитета России.