Новые технологии защитят избирателей при голосовании на выборах в Мосгордуму

Москва, 22 августа. Пакет предложений по совершенствованию избирательного законодательства сейчас готовится Центризбиркомом России. Об этом сообщила его председатель Элла Памфилова.

По ее словам, готовящийся пакет законов будет определять использование новых технологий на выборах. Она напомнила, что новые технологии сейчас применяются не только ЦИК, но и теми, кто занимается сбором подписей нечестным путем.

«Поэтому мы сейчас готовим пакет предложений для законодателей - Центральной избирательной комиссией - довольно активно. То есть (ЦИК) пропагандирует и формирует на основе общественного и экспертного мнения пакет предложений, который бы работал на совершенствование законодательства», — объяснила Памфилова.

Предложения об использовании новых технологий на выборах будут внесены уже в ближайшее время, добавила она. Также Памфилова отметила, что сейчас на портале Госуслуг зарегистрированы более 50 миллионов человек.

Эксперимент по дистанционному голосованию впервые в России будет проведен 8 сентября в российской столице во время выборов в Мосгордуму. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, в которых будет проходить электронное голосование. Зарегистрированные на портале Госуслуг жители смогут принять участие в выборах дистанционно, не покидая своего дома.

Памфилова напомнила, что для тех 50 миллионов Россия, которые зарегистрированы на портале Госуслуг, данная процедура является совершенно безопасной – они могут быть уверены, что их голос невозможно украсть.

«Надо еще посмотреть, как усовершенствовать другую возможность для тех, кто не хочет через портал Госуслуг. Мы точно понимаем, что систему сбора подписей надо совершенствовать», — добавила Памфилова.

Напомним, так называемая оппозиция провела несколько незаконных митингов в центре Москвы из-за недопуска их «независимых» кандидатов к выборам в Мосгордуму. Мосгоризбирком на абсолютно законных основаниях отказал так называемым «независимым кандидатам» в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы, так как при проверке необходимых документов нашел в подписных листах огромное количество липовых подписей и данные давно умерших жителей столицы.

Подписи мертвецов были обнаружены в подписных листах Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина. Анализ показал, что число мертвых душ в подписях составляет более 20%. Среди подписей, например, фигурирует «автограф» умершего отца солиста группы «Хлеб» Дениса Кукояки.