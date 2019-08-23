Сирия, 23 августа. Боевики «Тахрир аш-Шам» теряют позиции в Идлибе и Хаме. Турки перебрасывают подкрепление для джихадистов. В Латакии ВВС Сирии продолжает наносить удары по опорным пунктам радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: поддерживают сухопутные войска в Латакии с воздуха и отрезают для боевиков пути снабжения в Хаме и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами в предместьях Хан-Шейхуна в Идлибе, в Латакии обстреливают укрытиям боевиков, организовали в Хаме гуманитарный «коридор» для эвакуации мирного населения.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступает из предместий Хан-Шейхуна в Идлибе и ищет укрытие в районах турецких наблюдательных пунктов в Хаме, обмениваются с сирийской армией ударами.

Курды: обстреляны протурецкими боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА) на севере Алеппо, подозреваются в организации подрыва в Джандарисе, в Хасаке избили семь женщин в лагере для беженцев и заключили под стражу, в Дейр-эз-Зоре арестовали двух мужчин, которые устанавливали бомбу на дороге.

ВС Турции: направили конвои бронетехники в качестве подкрепления для джихадистов в Идлиб..

«Исламское государство1»: подозреваются в нападении на курдских радикалов в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

В северо-западной части Латакии ВВС Сирии продолжают наносить удары по огневым точкам и опорным пунктам боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹. Сегодня утром боевые самолеты сирийской армии нанесли удары по складам оружия и местам скопления боевиков в районе города Кабана, как сообщил новостной портал Masar Press Net.

Боевики «Хайят Тахрир Аш-Шам» через подконтрольные им медиаканалы распространяют заявление о том, что за последние сутки ими были убито порядка 30 солдат Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил. Еще 15 военнослужащих якобы получили ранения в результате неудачных попыток продвижения на фронте у города Кабана на севере провинции, как сообщает новостной портал Baladi News. Официальные СМИ не подтверждают данного заявления.

Напомним, что стратегическая высота Курдских гор и прилегающий к ним город Кабана в настоящее время заняты радикалами, которые ведут оттуда обстрел мирных поселений мирных поселков Хамы, Идлиба и Латакии, а также совершают атаки на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим»

Провинция Алеппо

На севере Алеппо поддерживаемые Турцией боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) снова столкнулись с отрядами курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF), в районе поселка Мараназ, как сообщило информагентство Step News Agency. Ни одна из сторон пока не сообщила о потерях. Противостояние между протурецкими и курдскими радикалами обострилось на этой неделе, после того как стало известно о планах США поддержать турецкую инициативу по создания «зоны безопасности» на севере Сирии.

Днем боевые самолеты ВВС Сирии нанесли точечные удары по укрытиям радикалов в предместьях города Аль-Бавабия к югу от столицы провинции Алеппо, о чем также сообщил источник.

В городе Джараблус взорвался заминированный мотоцикл, как передает новостной портал Step News Agency. Место взрыва оцеплено «военной полицией» ССА. По предварительной версии боевиков, взрыв был организован курдскими радикалами. Еще один подрыв, который приписали боевикам SDF произошел в городе Джандарис, где неизвестный подбросил гранату в контрольно-пропускной пункт, занятый радикалами «Фронта национального освобождения» (он же «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»). Мощный взрыв также в конце дня произошел возле штаб-квартиры протурецких боевиков группировки «Файлак Аш-Шам» в деревне Дейр-Баллут. Три боевика получили сильные повреждения, как передает новостной Twitter-канала SMM Syria.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийские военнослужащие провели антитеррористическую операцию на западе провинции Дейр-эз-Зор в городе Абу-Кемаль, о чем сообщает информационный портал Deir Ezzor 24. Город расположен в приграничной зоне с Ираком и территориями, который контролируется курдскими радикалами «Демократических сил Сирии» и войсками международной коалиции, где по-прежнему укрываются террористы «Исламского государства», ушедшие в подполье.

В городе Дибан курдами арестованы двое мужчин, которые пытались установить самодельное взрывное устройство на главной улице, как передает портал Euphrates Post. Оба были заключены под стражу по обвинению в попытке организации подрыва и в участии в террористической деятельности ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

21 августа САА с поддержкой спецназа «Силы Тигра» и ВКС РФ взяли под свой контроль ключевой город Хан-Шейхун. Как сообщил Twitter-канал Baladi Network, днем сирийская армия замкнула круг вокруг города, и началась спецоперация по ликвидации остатков радикалов «Тахрир аш-Шам» в районах Хан-Шейхуна.

ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков у поселков Маар-Шурин, Аль-Адфа, Дейр-аш-Шарки и в предместьях городов Кафр-Саджна и Аль-Тах, как сообщает информагентство Step News Agency. ВВС Сирии продолжают наносить удары с воздуха по опорным пунктам радикалов. С воздуха были сброшены бомбы на укрытиям радикалов в районе города Кафр-Набаль, как сообщил местный источник в сети Twitter (@thiqanewsagency). В предместья поселка Хорш-Бенин самолеты ударили по укрытиям радикалов, как передает информагентство Step News.

Военные самолеты также нанесли удар по периметру турецкого наблюдательного поста в деревне Сурман в юго-восточной сельской местности Идлиба, где планировали укрыться радикалы «Тахрир аш-Шам».

По данным Twitter-канала SMM Syria радикалы подорвали электростанцию у поселка Басида к югу от города Маарет ан-Нуман. В ответ боевые самолеты ВВС Сирии сбросили на огневые точки радикалов бомбы.

Днем САА столкнулась с группами радикалов у Аль-Латамины, где стороны обменялись ударами с применением крупнокалиберной артиллерии. Источник сообщает, что несколько пикапов джихадистов были уничтожены в результате обстрела, ряд террористов погибли или были тяжело ранены. Ожесточенные бои отмечались днем в предместьях городов Маарет-ан-Нуман, Тремала и у поселка Маар-Шурин.

Вечером очередной турецкий военный конвой с тяжелой техникой и боеприпасами выдвинулся на помощь боевикам через предместья города Серакиб в южную часть провинции Идлиб, как передают местные источники информагентству Masar Press Net.

Провинция Ракка

В столице провинции городе Ракка курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) обнаружили в ходе рейда запас противотанковых управляемых ракет, а также три треноги для их запуска, как сообщает местный источник в сети Twitter Not Woofers. Предположительно, установки использовались боевиками «Исламского государства»1 и были брошены ими в ходе отступления из города в начале этого года, когда авиация международной коалиции наносила массированные авиаудары по городу.

Источник также сообщил, что американские военнослужащие провели совместное патрулирование с бойцами SDF между поселкам Серени-Кания и городом Тель-Абъяд в рамках подготовки к реализации турецкой инициативы по созданию «безопасной зоны».

Провинция Хама

У поселка Мурек на северо-западе провинции подразделение САА обстреливает периметр вокруг пункта, отсекая для радикалов «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» путь к наблюдательным пунктам турецкой армии. ВВС Сирии также наносят предупредительные удары вокруг.

Днем Министерство иностранных дел Сирии объявило об открытии гуманитарного «коридора» в районе поселка Суран в северной части провинции Хама, что позволит мирным гражданам покинуть районы, находящиеся под контролем террористов «Тахрир аш-Шам» и союзных им группировок. Портал SANA указал, что беженцам будут обеспечены питание и медицинское обслуживание, а также жилье, пока не будут окончены боевые действия в провинции.

Правительственные силы после перестрелки с радикалами заняли вечером поселки Вади Аль-Аназ, Сайяд и холм Тель Ас-Саяд на севере Хамы, как сообщает новостной источник в сети Twitter (@watanisy). Другой источник (@Bosni84) уточняет, что в районе холма Тель Ас-Саяд отряд обнаружил разветвленную сеть туннелей, которые радикалы использовали для быстрого перемещения и для атак правительственных сил с тылов. Также сирийское военнослужащие захватили брошенные при отступлении боеприпасы боевиков и оружие.

Провинция Хасака

В городе Аш-Шаддади неизвестный мужчина застрелили курдского бойца «Демократических сил Сирии» (SDF), после чего скрылся с места преступления, как передал новостной портал Step News Agency.

Курдские радикалы снова расстреливают беженцев в лагере «Аль-Хол». Как стало известно корреспондентам портала Midline News, в печально известном лагере для беженцев вспыхнул конфликт между двумя женщинами и надсмотрщиком. Курдский боец, не задумываясь, открыл огонь, две женщины получили ранения. Причины, по которым возник конфликт, не названы. Но курды также избили еще пять женщин и еще одного ребенка, после чего заключили их под стражу. Обстановка в лагере по-прежнему накаленная. Напомним, что лагерь находится в зоне курдского контроля. В 2018 году в него стекались женщины и дети, которые бежали из зон боевых действий на востоке Сирии, в 2019 году курдские боевики свозили сюда семьи террористов ИГИЛ1. Сотрудник гуманитарных организаций жалуются на антисанитарию и на то, что курдские боевики морят беженцев голодом, не пропуская конвои с провизией.

1 Организация запрещена на территории РФ.