Всероссийский молодежный форум «Выше крыши» проходит в Петербурге. ФАН-ТВ

В форуме участвуют больше двух тысяч человек со всей России. Проходят различные мастер-классы, лекции и воркшопы. Участники представляют свои проекты и размышляют, каким будет «город будущего».

Питерский художник под псевдонимом «Дмитрий Карандаш» рисует город будущего. Таким графист видит Петербург через 50 лет. Когда автоматизация и природа будут связаны воедино.

«Это робот. Голова робота, который держит саженцы, соответственно на фоне нашего города, крупным планом, это и есть небольшая метафора, аллегория взаимодействия техники и нашей природы», — рассказывает «Дмитрий Карандаш», художник.

Художники и блогеры, волонтеры и бизнесмены, лидеры творческих объединений и бойцы студенческих отрядов собрались сегодня вместе, на всероссийском форуме «Выше крыши». Здесь молодежь выступает со своими проектами, предприниматели и спортсмены делятся секретами успеха. Здесь молодым петербуржцам и жителям других регионов рассказывают о саморазвитии и продвижении своих идей.

«Главная цель одна — человеческий капитал, люди, которые будут жить и работать в Петербурге. Это истории успеха, которые появятся через год, это долгосрочная история, это может случиться через год, может быт через пять, если сегодня мы заразим их тем, что они сами могут выбрать свой путь и сами по нему идти, а мы поддержим, то это будет главным результатом», — считает Юлия Аблец, глава Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Одна из ключевых площадок форума — конкурс «Мой город — мои возможности». Для участников не только конкурсные испытания, но и деловые игры. На конкурсе ищут хороших управленцев, победители смогут трудоустроиться в правительство Санкт-Петербурга и госкорпорации.

«Я уже реализую проект «Антикоррупционное сознание», помимо этого я еще хочу развивать правовую грамотность и профориентирование, работать с молодежью, с подростками», — рассказывает Юлия Овдейчук, участница форума.

Заявки на участие в конкурсе подали около 36 тысяч человек. В финал выйдут лишь 250 человек. Они пройдут испытания на логику, сообразительность, внимательность, покажут, как умеют работать в команде.

«По содержанию это вообще не абстрактные задачи. Те задачи, с которыми встретятся наши конкурсанты — это решение конкретных настоящих проблем конкретного города Санкт-Петербурга», — говорит Юлия Иванова, руководитель блока оценочных мероприятий кадрового конкурса «Мой город — мои возможности».

О том, как преодолеть себя и обстоятельства, идти к цели и достичь успеха рассказывают участникам форума. Одной из самых запоминающихся для многих стала встреча с Сергеем Бурлаковым. Член Общественной палаты, первый в мире паралимпиец, который получил спортивный «Оскар» от Международной академии боевых искусств. Его имя занесено в книгу рекордов Гиннесса.

«О любви, только о любви. Без той химии, без которой невозможны подвиги, рекорды, и лидеры, все хорошести и нехорошести только от любви, чтобы люди понимали, что есть любовь, чтобы не здесь, а вот отсюда», — поделился спортсмен.

Еще одна площадка — грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи. Спорт, ЗОЖ, туризм, патриотическое воспитание — по разным направлениям молодые активисты со всей России представили около 300 заявок.

«Я предлагаю развивать студенческое творчество в жанре standup через создание клубов, так как такой инициативы не было еще в Москве. Я считаю, что это будет очень актуальным, и есть неплохие шансы получить поддержку», — говорит Руслан Бекиров, участник форума.

Большой блок на форуме посвящен теме спорта и здоровья. Специальную площадку отвели для молодежи, здесь же играют в баскетбол и учатся стоять на баланс бордах.

О своих историях успеха рассказывают и спортсмены. Известный российский футболист, вратарь, а сейчас владелец агентства недвижимости Вячеслав Малафеев один из гостей форума.

«Спорт, он закаляет, заставляет, он дисциплинирует, он дает возможности. Ты должен от чего-то отказаться, двигаться к какой-то цели, все это, безусловно, можно применять и в бизнесе, это можно применять и в других направлениях», — считает Вячеслав Малафеев.

Уже завтра назовут имена победителей конкурсов, определят лучшие проекты. А завершится форум 24 августа.