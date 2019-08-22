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Чад закрыл границы с Ливией, Суданом и ЦАР до октября

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Чад закрыл границы с с Ливией, Суданом и ЦАР до октября

Нджамена, 22 августа. Руководство Чада приняло решение закрыть границы с Ливией, Суданом и ЦАР по соображениям безопасности, сообщил ливийский портал «218» со ссылкой на заявление главы оборонного ведомства Чада Махамата Абали Салаха.

Салах объяснил решение чадских властей стремлением усилить контроль за передвижениями через границы для стабилизации ситуации в республике. Отмечается, что принятые меры будут действовать до 21 сентября.

В последнее время ситуация в сфере безопасности на территории Чада заметно ухудшилась из-за активизации в республике экстремистских группировок, повстанческих формирований, которые грабят людей, захватывают заложников и совершают террористические акты.

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Источник: 218
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