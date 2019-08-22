МИД РФ не разглашает данные по обмену между Россией и Украиной

Москва, 22 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что располагает информацией по возможным обменам удерживаемых лиц между Украиной и Россией, но раскрывать ее не может.

«Информация есть, но поделиться ею я не могу», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель МИД РФ уточнила, что, несмотря на открытость российских дипломатов, «все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе».

Ранее стало известно, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и Россией, однако дата обмена пока неизвестна. Не уточняется пока и сколько в общем россиян будут участвовать в обмене.

В интервью Федеральному агентству новостей адвокат обвиняемых Валентин Рыбин сообщил, что процедура юридического оформления документов для того, чтобы Одинцов, Баранов и Мефедов могли принять участие в обмене и оказаться в РФ, идет в настоящее время.

Ранее в Кремле подтвердили проведение контактов РФ об обмене удерживаемых лиц с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на прошедших переговорах затронули тему обмена, но «какие-то персоналии не обсуждались».

Баранов и Одинцов были задержаны СБУ в 2016 году в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. В феврале 2018 года два районных суда Киева признали военных виновными в госизмене и дезертирстве, приговорив их к 14 и 13 годам лишения свободы.

Гражданин России, уроженец города Йошкар-Ола Евгений Мефедов был в числе трех россиян, задержанных после трагедии в одесском Доме профсоюзов. Он находился среди активистов «антимайдана» в момент поджога Дома профсоюза. Получил ожог кисти и отравление угарным газом. Был задержан украинскими силовиками в больнице только на том основании, что предъявил российский паспорт.

Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала ФАН обмен заключенными между Киевом и Москвой. Она отметила, что очень переживает за соотечественников, прежде всего, жителей Республики Крым Александра Баранова и Максима Одинцова.