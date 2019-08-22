Зеленский попросил премьера Канады не восстанавливать G8

Киев, 22 августа. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал позицию премьер-министра Канады Джастина Трюдо по вопросу возвращения России в G7 и попросил не восстанавливать G8.

Президент Украины провел телефонный разговор с премьером Канады. Зеленский в ходе беседы поблагодарил коллегу за его позицию о невозможности восстановления G8.

«Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции о неприемлемости возвращения РФ в «Большую семерку», которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде», — заявили в пресс-службе главы Украины.

Как рассказали в Киеве, Зеленский и Трюдо договорились продолжить обсуждение противодействия некой «агрессивной политике» Москвы и защиты интересов Украины после саммита «Большой семерки» во Франции.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришло новое руководство. Легитимность новой власти отказались признать жители Крыма, а также население некоторых регионов Донбасса — нынешних Донецкой и Луганской Народных Республик.

В Крыму был проведен референдум, на котором почти 97% местных жителей выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать решение крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией». Этот же термин украинские власти применяют к ДНР и ЛНР.

За годы обвинений украинскими и некоторыми западными политиками России в «агрессии», так и не было представлено ни одного доказательства. В 2014 году G8 сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

В Москве отвергают все обвинения и напоминают, что Россия заинтересована в целостной и стабильной Украине. Кроме того, РФ вместе с Францией и Германией выступает гарантом минских соглашений, которые призваны урегулировать гражданскую война на Украине мирным путем. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций всех против РФ, связанных с ситуацией на Украине.