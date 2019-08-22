«Патриоты Великого Отечества» провели пикет в Петербурге. ФАН-ТВ

В День Государственного флага Российской Федерации общественное движение «Патриоты Великого Отечества» провело акцию в Петербурге «За единство русского народа». С плакатами и листовками они вышли на согласованный пикет.

По мнению участников акции, трагические события августа 1991 года привели к тому, что великий русский народ был разделен на части. Но это была только первая часть трагедии — сегодня русские с оружием в руках воюют друг против друга в гражданской войне на Донбассе.

«На сегодняшний момент русский народ разделен на несколько государств и это еще полбеды, мы видим, как сегодня представителей одного народа стравливают в гражданской войне на Украине. Мы считаем, что это недопустимо. Мы хотим, чтобы народ объединился, мы хотим, чтобы развивался Таможенный Евразийский союз. Мы считаем, что сегодня заявление о том, что русский народ должен объединиться, это не националистические лозунги, как может показаться. Это необходимость, чтобы избежать той войны, которую геополитические противники России готовят, если мы не будем ничего делать», — считает Николай Стариков, общественный деятель, писатель.

Председатель регионального отделения движения «Патриоты Великого Отечества» Анатолий Петрунин рассказал, что движение защищает право людей иметь одно государство, разговаривать на родном языке и получать русское образование. По всему миру разбросано более 25 млн русских и более 50-ти млн людей, которые воспитаны в духе русской культуры, считающих себя частью России.

«К сожалению, наш народ является сейчас одним из самых разделенных народов в мире. Наши русские дети гибнут в конфликте на Донбассе. Русские дети в Латвии не имеют возможности общаться и получать образование на своем языке. Все, что нам нужно — это день ото дня становиться сильнее, а наша сила в единстве», — говорит Анатолий Петрунин, руководитель петербургского ООД ПВО.

Участники движения считают необходимым предоставить гражданство Российской Федерации жителям Донбасса. Общественное движение «Патриоты Великого Отечества» поддерживает любые интеграционные проекты на постсоветском пространстве. Главная цель — восстановить единство великого русского народа.