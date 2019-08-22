Сирия, 22 августа. Армия выбивает боевиков из Хамы. Турецкий конвой подкрепления для радикалов направлен в Идлиб. В Ракке курды патрулируют территории совместно с солдатами международной коалиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносит удары по местам скопления джихадистов на юге Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: берут под свой контроль ряд поселков на севере Хамы, обмениваются ударами с боевиками в Латакии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают позиции сирийской армии в Хаме и Идлибе, заявили о ликвидации якобы тридцати военнослужащих в Латакии.

Курды: совместно с американскими военнослужащими патрулируют территории в Ракке.

ВС Турции: направили конвой бронетехники в качестве подкрепления для джихадистов в Идлиб.

Провинция Латакия

Боевики «Хайят Тахрир Аш-Шам» через подконтрольные им медиаканалы распространяют заявление о том, что за последние сутки ими были убито порядка 30 солдат Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил. Еще 15 военнослужащих якобы получили ранения в результате неудачных попыток продвижения на фронте у города Кабана на севере провинции, как сообщает новостной портал Baladi News. Официальные СМИ не подтверждают данного заявления. Наиболее вероятно, что после потерь на фронте в Идлибе и Хаме альянс пытается если не сравнять счеты с САА, то продемонстрировать военные успехи для своих спонсоров.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносит точечные удары по укрытиям джихадистов «Тахрир аш-Шам» на подступах к городу Аль-Латамина, как сообщил новостной портал Baladi News. Военные самолеты нанесли воздушные удары по городу Маар-Хурма в южной части провинции, как передает новостной Twitter-канал, Idlib Plus. Сведения о потерях джихадистов пока уточняются.

Очередной турецкий военный конвой с тяжелой техникой и боеприпасами двигается на помощь боевикам через предместья города Серакиб в южную часть провинции Идлиб, как передают местные источники информагентству Masar Press Net.

Провинция Ракка

В столице провинции городе Ракка курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) обнаружили в ходе рейда запас противотанковых управляемых ракет, а также три треноги для их запуска, как сообщает местный источник в сети Twitter Not Woofers. Предположительно, установки использовались боевиками «Исламского государства»1 и были брошены ими в ходе отступления из города в начале этого года, когда авиация международной коалиции наносила массированные авиаудары по городу.

Источник также сообщил, что американские военнослужащие провели совместное патрулирование с бойцами SDF между поселкам Серени-Кания и городом Тель-Абъяд в рамках подготовки к реализации турецкой инициативы по созданию «безопасной зоны».

Провинция Хама

Правительственные силы после перестрелки с радикалами заняли поселок Вади Аль-Аназ, Сайяд и холм Тель Ас-Саяд на севере Хамы, как сообщает новостной источник в сети Twitter (@watanisy). Другой источник (@Bosni84) уточняет, что в районе холма Тель Ас-Саяд отряд обнаружил разветвленную сеть туннелей, которые радикалы использовали для быстрого перемещения и для атак правительственных сил с тылов. Также сирийское военнослужащие захватили брошенные при отступлении боеприпасы боевиков и оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.