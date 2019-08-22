Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ из-за «Умного голосования»

Москва, 22 августа. Беглый олигарх Михаил Ходорковский жестко раскритиковал проект скандального блогера Алексея Навального «Умное голосование». Он убежден, что проект принесет пользу только ФСБ.

Опальный олигарх на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что голосование за кандидатов, «которые не заявляют четко свою позицию против репрессий и политического использования уголовного преследования», является предательством.

«Голосование за кандидатов, которые не заявляют четко свою позицию против репрессий и политического использования уголовного преследования, — предательство. Какими политтехнологическими резонами это бы не аргументировалось», — написал Ходорковский, комментируя призывы скандального блогера приходить на выборы в Мосгордуму и голосовать за зарегистрированных кандидатов.

Вместо поддержки блогера олигарх предложил своим соратникам портить бюллетени.

Ходорковский также заявил, что не будет призывать своих сторонников «записываться в списки, которые могут помочь ФСБ портить вам жизнь». Так олигарх отреагировал на призыв основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» оставлять свои персональные данные на сайте «Умного голосования». По его мнению, личные данные россиян могут оказаться у спецслужб из-за «Умного голосования», отметило издание Ura.ru.

Раньше Ходорковский поддерживал Навального и его команду. Журналисты «МБХ-медиа» Ходорковского активно освещали кампанию сторонников Навального: Любови Соболь, Ильи Яшина, Ивана Жданова. Когда этих «независимых кандидатов» не допустили к выборам в МГД, они стали устраивать в Москве беспорядки. Ресурс беглого олигарха и тут освещал незаконные мероприятия «оппозиционеров».

Напомним, некоторым представителям либеральной тусовки отказали в регистрации кандидатами в депутаты МГД из-за большого количества недействительных подписей. В частности, у Соболь процент брака составил почти 15% при допустимой норме в 10%. Кроме того, в ее подписных листах были автографы давно умерших людей.