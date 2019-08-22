Турецкие колонны с военной техникой прибыли в южные районы Идлиба

Идлиб, 22 августа. Две турецкие колонны с военной техникой пересекли границу с Сирией и направились к наблюдательным постам, созданным в южных районах провинции Идлиб. Об этом сообщил в четверг телеканал Аlhadath.

После создания Идлибской зоны деэскалации (Идлиб, приграничные районы Алеппо, Латакии и Хамы) в 2017 году, были организованы 12 наблюдательных постов турецкой армии. Пост №9 расположен в городе Морик на севере Хамы. Сейчас он блокирован сирийской армией, проводящей здесь операцию против боевиков.

По данным агентства Anadolu, сирийская авиация в четверг обстреляла из пулемета турецкий наблюдательный пункт №8 в городе Маарет-Нааман. При этом ущерба не было зафиксировано.

В понедельник из Маарет-Наамана выдвинулась колонна турецкой бронетехники на усиление КПП в городе Морик. В министерстве обороны Турции заявили тогда, что конвою пришлось повернуть обратно из-за обстрела со стороны сирийских самолетов.

По информации телеканала Аlhadath, в четверг две турецкие колонны с военной техникой пересекли границу с Сирией и направились к наблюдательным постам на юге Идлиба. По данным источника телеканала в сирийской вооруженной оппозиции, одна из колонн отправилась в населенный пункт Хейш.