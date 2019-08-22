Молодоженам грозит штраф за первый «замок любви» на Крымском мосту

Симферополь, 22 августа. Повесившим первый так называемый «замок любви» на Крымском мосту молодоженам грозит штраф, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Молодоженов может объединить не только первый замок на Крымском мосту, но и штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Молодая супружеская пара во время свадебного путешествия проезжала по Крымскому мосту. В знак своей любви они решили повесить розовый замок в виде сердца, а ключ от него выбросить в море. Совершение обряда они засняли на видео и выложили в соцсеть.

Однако молодая семья не предусмотрела один важный момент — остановка на Крымском мосту строго запрещена. Покинув автомобиль, супруги выставили знак аварийной остановки, что, возможно, может сыграть в их пользу при рассмотрении этого административного нарушения.

Их «замок любви» оказался первым на Крымском мосту. Однако провисел он недолго: работники службы эксплуатации моста очень быстро срезали его.

В инфоцентре поздравили молодоженов со значимым событием в их жизни и пожелали хорошего отдыха в Крыму. Однако представители «Крымского моста» напомнили им, что остановки на объекте строго запрещены — за это полагается штраф в размере 1,5 тысячи рублей, передает ForPost.

12 августа над железнодорожной частью Крымского моста впервые протестировали систему освещения.