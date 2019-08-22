Вайкуле высказалась о конфликте с Крутым

Москва, 22 августа. Певица Лайма Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу. Об этом знаменитость заявила в интервью РИА Новости.

Артистка прокомментировала конфликт с композитором Игорем Крутым, который ранее заявил в беседе с журналистами, что вел переговоры о возвращении «Новой волны» в Юрмалу. По его словам, в те сроки, когда планировалось провести конкурс, Вайкуле организовала свой фестиваль Laima Rendezvous Jurmala. По мнению композитора, певица поступила некрасиво.

Звезда призналась, что была удивлена, услышав заявление композитора.

«Я много лет выступала на «Новой волне», и мне очень нравился этот конкурс, я хочу, чтобы он вернулся, — отметила 65-летняя артистка. — Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к «Новой волне», в Юрмале он был к месту, тут столько русскоговорящей публики».

Вайкуле выразила недоумение, почему не может быть в Юрмале два музыкальных мероприятия. По ее словам, ее фестиваль никак не будет мешать «Новой волне», поскольку «Рандеву» в отличие от песенного конкурса является фестивалем.

Напомним, изначально «Новая волна» проходила в Юрмале, но затем переехала в Сочи. Это произошло после того, как латвийские власти в 2014 году запретили въезд в страну российским исполнителям Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову.