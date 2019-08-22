Госдеп США объяснил, почему Россия «нарушила» ДРСМД

Вашингтон, 22 августа. Госдепартамент США опубликовал доклад по выполнению Вашингтоном обязательств в рамках различных соглашений по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению. Документ содержит объяснение, почему Россия якобы «нарушила» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В Госдепе заявили, что якобы определили, что Россия нарушает свои обязательства по Договору о РСМД. По их мнению, все дело в российской ракете 9M729. В Вашингтоне также нашли некое объяснение, почему Москва могла пойти на нарушение соглашения. Как оказалось, дело в угрозах, которые растут на российских границах.

«По оценкам США, решение России нарушить ДРСМД зародилось на почве многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования, даже несмотря на то, что предполагаемые угрозы в пределах этих дальностей увеличивались вокруг ее границ», — отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Кроме того, американские дипломаты считают, что Россия давно планировала выйти из ДРСМД: действующий на тот момент министр обороны Сергей Иванов на встрече с коллегой из США Дональдом Рамсфельдом в октябре 2004 года якобы дал понять это Вашингтону. А к 2007 году «Россия открыто говорила о своем желании положить конец или изменить ДРСМД», считают в Госдепартаменте США.

«Когда США отказались от попыток России совместно выйти из ДРСМД, Россия переключила свое внимание на продвижение «мирового» ДРСМД, — рассказали представители Госдепа. — США были открыты к этому предложению при условии, что другие ключевые государства согласятся на это».

Однако, как уточнили дипломаты США, эти попытки «потерпели неудачу».

ДРСМД запрещал ракеты дальностью 500–5500 километров​​​. Договор прекратил свое существование 2 августа этого года.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД в 2018 году. При этом Вашингтон заявлял, что Москва якобы нарушала положения этого соглашения. Российская сторона же неоднократно уличала именно американскую сторону в нарушении условий договора.

В августе Пентагон обнародовал видеозапись, на которой запечатлены испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).