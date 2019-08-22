В ЛНР прошел сверхмарафон ко Дню Государственного флага РФ

Луганск, 22 августа. Сверхмарафон ко Дню Государственного флага РФ прошел сегодня в ЛНР. Его участники, активисты ОД «Мир Луганщине» пробежали с российскими флагами в руках более 70 километров от границы РФ до центра Луганска, где передали их главе ЛНР Леониду Пасечнику.

Марафон прошел при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи, Министерства здравоохранения и МВД ЛНР. В нем приняли участие более 200 юношей и девушек, которые в формате эстафеты поочередно передавали друг другу флаги РФ.

«Символическое мероприятие — российские флаги прибыли на территорию нашей республики. Я поздравляю всех россиян, всех нас, потому что мы часть Русского мира, с Днем Государственного флага РФ. Это еще раз символическое подтверждение тому, что наш курс един, он неизменен с 2014 года — это интеграция с Российской Федерацией. Еще раз всех с праздником, всего самого наилучшего», — отметил глава ЛНР после принятия из рук участников марафона российские триколоры.

«Россия, наш брат и друг, протянула нам руку помощи пять лет назад и на протяжении этих пяти лет нас не бросала, поэтому важно помнить про те праздники, которые, по факту, уже наши, ведь мы с каждым днем становимся все ближе к России. Мы никогда не забудем «белые КамАЗы, которые привезли нам жизнь», — рассказала координатор проекта «Волонтер» ОД «Мир Луганщине» Антонина Машкова.

Один из участников марафона, координатор проекта «Мы помним!» общественного движения «Мир Луганщине» Филипп Кобцев отметил, что молодежь республики с радостью участвовала в данном марафоне.

«Для нас, для молодежи сегодня большая честь пронести это знамя от Изварино до центра Луганска по той дороге жизни, которая для нас стала символичной. Мы с Россией в сердце были, есть и будем», — сказал Кобцев.

«Данный марафон, данный жест и мои чувства по этому поводу отображали только то, что души русских людей, людей ЛНР едины. Наша сила в единстве и к этому нужно стремиться», — сказал участник сверхмарафона Александр Васин.