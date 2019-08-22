Руководители Федераций профсоюзов России и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

Луганск, 22 августа. Руководитель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов и председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф», депутат государственной думы РФ Сергей Вострецов сегодня в Луганске подписали соглашение о сотрудничестве.

Церемония подписания документа состоялась в Доме профсоюзов в ходе встречи депутатов Государственной думы РФ, координатора Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрея Козенко и Сергея Вострецова с руководителями членских организаций ФП ЛНР.

Вострецов рассказал, что очень был удивлен, когда узнал, что несмотря на военные действия, руководству республики удалось сохранить практически все предприятия.

«Понятно, что с экономикой трудность, и со сбытом есть проблемы, но тем не менее рабочие места удалось сохранить. Уверен, что кризисные времена пройдут, потому что ЛНР и ДНР в состоянии себя прокормить сами, им нужно не мешать, а оказать помощь. Также я уверен, что вскоре это будут процветающие регионы на зависть всем врагам», — рассказал Вострецов.

Он выразил надежду, что несмотря на множество проблем, «поддерживая плечом друг друга вместе мы все преграды преодолеем».

«Сегодня у нас такая можно сказать рабочая, протокольная встреча, но уверен и я дам команду своему аппарату, чтобы уже до нового года организовать какой-то совместный круглый стол, семинар по обмену опытом», — поделился планами на будущее депутат Госдумы РФ.

Председатель Объединения профсоюзов России рассказал, что в состав организации входит профсоюз космонавтов.

«Мы договорились, что в ближайший полет космического корабля «Прогресс» мы отправим флаги профсоюзных организаций ЛНР и ДНР в космос, сделаем фотографию на фоне орбиты», — рассказал Вострецов.

Депутат Государственной думы РФ, координатор Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко выразил надежду на то, что сотрудничество между профсоюзами ЛНР и РФ будет только укрепляться.

«Мы обязательно будем укреплять наше сотрудничество, в этом сомнений нет. Думаю, и профсоюзы республики, и профсоюзы России сегодня приобрели хороших друзей и достойных партнеров», — отметил Козенко.

В ходе встрече участники обменялись памятными подарками и сувенирами.