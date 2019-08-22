WorldSkills Kazan 2019 с грандиозным размахом стартовал в Казани



Казань, 22 августа. Ключевой темой пресс-конференции, посвященной открытию 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству, стало влияние движения WorldSkills на образовательные процессы в Российской Федерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В пресс-конференции приняли участие заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, президент WorldSkills International Саймон Бартли, а также генеральный директор Союза «Молодые профессионалы («ВорлдСкиллс Россия») Роберт Уразов.

«Друзья, я рада приветствовать вас в России, в Казани, на 45-м мировом чемпионате рабочих профессий. Вы знаете, что проведение подобного рода международных соревнований накладывает на страну-хозяйку большую ответственность. И, конечно, те страны, которые проводят такие мероприятия у себя, стараются привнести что-то новое в это знаковое событие для страны-хозяйки. Мы тоже старались, чтобы наш чемпионат чем-то отличался от других. И, как нам кажется, нам удалось внести качественные и количественные инновации в этот праздник, в соревнование лучших профессий», — заявила вице-премьер России в приветственном слове.

В первую очередь Голикова отметила, что специально для проведения WorldSkills Kazan 2019 был возведен международный выставочный комплекс «Казань Экспо», площадь которого составляет 269 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день это крупнейшая площадка, которая когда-либо принимала подобного рода чемпионаты. На сорок пятом мировом чемпионате по стандартам вордскиллс представлены 56 компетенций, участие в нем примет 1351 участник из 63 стран мира, а деловая программа станет самой масштабной и амбициозной в истории мероприятия. На площадке «Казань Экспо» в рамках WorldSkills Kazan 2019 пройдет саммит министров стран-участниц движения Ворлдскиллс, в котором примут участие 45 министров и заместителей министров, курирующих вопросы подготовки специалистов среднего профессионального образования в своих странах.

Также впервые в истории движения с 22 по 25 августа в Казани на WorldSkills Conference проведут национальный трек «Лидеры национальной системы образования и подготовки кадров», организованный специально для участников из России. Конкурсанты смогут изучить самые прогрессивные мировые практики и подходы в области развития навыков. На итоговой сессии, которая запланирована на 25 августа, участники трека представят свои проекты ведущим российским стейкхолдерам. По словам генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберта Уразова, этот образовательный интенсив будет крайне интересен для представителей региональной власти, а также руководства вузов и НКО, которые отдают себе отчет в важности развития человеческого капитала.

«Лучшие российские и международные эксперты в сфере образования и подготовки кадров помогут найти ответы на вопросы, которые ставит перед обществом эра цифровизации, и поделятся инсайтами и наработками более чем с 1,5 тыс. участников, чтобы те у себя в регионах, университетах, компаниях и колледжах внедряли самые передовые образовательные практики», — отметил Уразов.

Голикова рассказала и о других идеях, которыми Россия обогатила этот «праздник профессионального мастерства».

«По нашей инициативе вместе с основным составом сборной выступят школьники, — сообщила она. — Юниорская линейка соревнований впервые вошла в мировую площадку. На чемпионате будут представлены юниоры от 14 до 16 лет, они соревнуются по 13 компетенциям. В состав сборной России у нас вошли юниоры в количестве 17 человек».

Юниоры станут далеко не единственной инновацией WorldSkills Kazan 2019. Российская Федерация инициировала проведение состязаний по компетенциям фьючерс-скиллс — специальностям, востребованность которых будет расти в обозримом будущем. В эту линейку вошли 25 компетенций, по которым будут состязаться между собой 168 конкурсантов.

«Мы очень надеемся, что эти инновации тоже внесут свой вклад в развитие Ворлдскиллс, мы очень надеемся, что они будут приняты другими странами, когда они будут проводить у себя соответствующие чемпионаты», — поделилась Голикова.

Всего на мероприятии ожидается около 250 тысяч гостей, что потребует от Казани не меньше гостеприимства, чем прошлогодний Чемпионат мира по футболу. Помогать им будут 3,5 тысячи волонтеров из 80 стран в возрасте от 14 лет до 81 года.

Отвечая на вопросы журналистов, вице-премьер отметила, что движение Ворлдскиллс повлияло на систему российского образование и даже на формирование национальных проектов.

«Одним из абсолютных приоритетов страны является образование, этот приоритет лег в основу одноименного национального проекта «Образование». Работа этого нацпроекта в России реализуется мероприятием-подпроектом, который называется «Молодые профессионалы». Что такое «молодые профессионалы» применительно к нашему сегодняшнему мероприятию? Это как раз мероприятия, которые направлены на поддержку среднего профессионального образования в России. Я должна сказать, что во многом они были инициированы как национальные проекты благодаря включению России в движение Ворлдскиллс, — заявила Голикова. — Движение Ворлдскиллс буквально поразило нашу молодежь. Наши ребята не просто пытаются быть активными, они продвигают это движение вперед и вперед».

По словам вице-премьера, 59% российских выпускников сейчас выбирают среднее профессиональное образование. И уже в ближайшее время в стране появится специальная сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки, которые смогут координировать работу по специальностям будущего. Организации появятся в 14 регионах России до конца года. Кроме того, в этот же период переоснастят 50 тысяч рабочих мастерских.