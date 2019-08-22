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Осташко жестко ответил мечтающему о «стоящей на коленях» России украинскому журналисту

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Осташко жестко ответил мечтающему о «стоящей на коленях» России украинскому журналисту

Москва, 22 августа. Политолог Руслан Осташко на канале PolitRussia назвал «бредом величия» названные украинским журналистом Дмитрием Гордоном условия восстановления дружеских отношений между Россией и Украиной.

Ранее Гордон в видеочате издания «Главред» озвучил ряд условий, которые, по его мнению, являются обязательными для восстановления добрососедских отношений между Москвой и Киевом. Украинский журналист заявил, что Россия должна возместить ущерб, нанесенный украинской экономике, а также извиниться и «встать на колени» перед Украиной.

Осташко, комментируя абсурдные требования Гордона, заявил, что Украина сейчас не нужна России ни в качестве «житницы», ни как часть различных экономических цепочек.

Политолог отметил, что Украина может быть важной для России лишь в вопросе безопасности. Однако для того, чтобы с украинской земли не исходила угроза, Москва может не налаживать отношения с соседом, добавил эксперт.

«Достаточно посредством ракет сравнять с землей объекты,  потенциально опасные для россиян. Остальное пусть остается. Хоть в каменный век назад скатитесь – нам плевать. Украина не нужна. Время, когда она могла диктовать России какие-то условия, ушло бесповоротно», — жестко ответил Осташко мечтающему о «стоящей на коленях» России Гордону.

Напомним, отношения между Киевом и Москвой усугубились в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот. Тогда новое руководство Украины заявило о «европейской интеграции» как приоритетном направлении внешней политики.

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