Google изменила схему наименования Android

Нью-Йорк, 22 августа. Корпорация Google выпустила заключительную бета-версию Android 10 Q. При этом компания решила отказаться от привычной «сладкой» схемы наименования, удивив поклонников бренда, гадавших: что скрывается за буквой Q.

У Google была 10-летняя традиция называть версии Android разными сладостями. Первым был Android 1.6 Cupcake, потом 1.6 Donut, 2.0 Eclair. Среди наименований попадались KitKat, Marshmallow, Oreo и многие другие.

Придумывать десерт на букву Q Google в этот раз отказалась, оставив просто Android 10. В компании отметили, что в случае со «сладкими» названиями существовали некоторые проблемы: не во всех странах названия десертов, используемых компанией, были понятны. К примеру, в Японии не нашлось лакомства на букву L, а в некоторых странах пирог не считается десертом. Согласно сообщению компании, теперь последующие версии будут иметь слово Android и новый номер.

Обновился и логотип: изменился шрифт, которым написано название ОП и версии. В компании объяснили, что зеленый цвет плохо различается людьми с нарушениями зрения. Теперь название написано черными буквами на белом фоне.

Ранее СМИ сообщали, что в смартфонах, работающих на операционной системе Android, был обнаружен вирус, установленный хакерами до продажи телефона. Речь идет о программах типа Triada, используемых для размещения рекламы и рассылки спама. В Google выяснили, что Android-трояны этого вида могут быть предустановленными, передает «Газета.ру».