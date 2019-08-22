«Лысый» из «Квартала 95» опережает Кличко в рейтинге потенциальных мэров Киева

Москва, 22 августа. Украинский артист Евгений Кошевой, известный как «Лысый» из студии «Квартал 95» опережает действующего мэра Киева Виталия Кличко в рейтинге потенциальных руководителей столицы.

По информации телеграм-канала «Легитимный» офис президента Украины заказал провести соцопрос среди жителей Киева о том, кого бы они хотели видеть в качестве мэра столицы.

«По «битве за Киев» нам сообщают интересную инфу, — пишут авторы канала. — Наш источник сообщает, что в последнее время буквально еженедельно заказывают новые замеры по рейтингам кандидатов на кресло мэра Киева».

Источники сообщают, что Кличко опережает бывшего гендиректора телеканала «1+1» Александра Ткаченко, который представляет партию президента Украины «Слуга Народа». Если бы досрочные выборы мэра Киева проходили в ближайшие дни, то действующий глава города опередил бы его на 1,5%.

Однако при рассмотрении сценария, где от «Слуги народа» выставляют Кошевого, действующий мэр проигрывает. «Лысый» из «Квартала 95» опережает Кличко на 4%.

Любопытно что в фильме Владимира Зеленского «Слуга народа» Кошевой играл роль министра иностранных дел Украины.

Киевский политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко ранее выразил мнение, что в течение полутора-двух месяцев Кличко лишится должности главы Киевской городской администрации.