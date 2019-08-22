Корреспонденты ФАН публикуют кадры освобожденного Хан-Шейхуна

После нескольких дней осады Хан-Шейхуна, что находится на севере провинции Идлиб, Сирийская арабская армия вошла в город. Этому предшествовала длительная операция по захвату террористов в окружение. Несколько дней подряд боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам» и другие террористические группировки пытались удержаться в населенном пункте, но продуманная стратегия сирийцев, мощные удары ВВС и артиллерии вместе с пребывающими «Силами Тигра» под руководством Сухейля аль-Хасана не оставляли им шанса на выживание.

Операции по освобождению Хан-Шейхуна предшествовала большая работа. Обычно спецподразделение «Силы Тигра» проводит жесткую атаку ночью, после тщательной артиллерийской подготовки позиций террористов. Однако для этого города сирийская армия выбрала другую тактику. Сперва военные замкнули «Латаминский котел», тем самым блокировав форпосты мятежников в Кафр-Зете, Аль-Латамине, Муреке и в самом Хан-Шейхуне.

Детали наступления на Хан-Шейхун смотрите на подробной карте от Федерального агентства новостей.

Наступление на город началось ранним утром. Ожидающие приказа о штурме солдаты держали под контролем условную линию фронта, за которой могли находиться террористы. До этого боевики заявляли, что они до конца будут удерживать Хан-Шейхун, поэтому существовала опасность нахождения джихадистов внутри зданий. Однако, продвигаясь по опасным улицам, солдаты сирийской армии смогли спокойно дойти до города, не встретив огня противника.

После тщательной проверки домов и улиц города стало ясно — боевики уже ушли отсюда, несмотря на свои заявления держаться до конца. Единственными жителями данного места в этот день стали военные, которые объединились с «Силами Тигра» и другими отрядами.

Взятый под контроль Хан-Шейхун стал большим шагом в освобождении Идлиба от террористов. Теперь военным остается закрыть котел и взять остальные города, освобождая от террористов захваченную провинцию.