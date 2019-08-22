ФАН разъясняет: «Дождь» и «Новая газета» пытаются обелить бросившего в полицейского урну

Ряд антироссийских и либеральных СМИ дезинформируют читателей, намеренно пытаясь создать для бросившего урну в полицейского имидж случайного прохожего.

Ранее в поисковом агрегаторе «Яндекс.Новости» был сформирован сюжет: «Напавшего на омоновца участника митинга в Москве оставили под стражей». В нем сообщается, что Московский городской суд признал законным арест Евгения Коваленко, обвиненного в применении насилия в отношении бойца спецназа ОМОН на несанкционированном митинге в Москве 27 июля.

Напомним, Мещанский районный суд Москвы арестовал Коваленко на два месяца.

На появившуюся новость сразу отреагировали различные антироссийские и либеральные СМИ, среди которых традиционно отличились «Дождь» и «Новая газета». При этом сотрудники либерального телеканала опубликовали материал об аресте Коваленко еще накануне вечером, 21 августа. И уже в первом абзаце текста содержится ничем не подкрепленное утверждение о том, что Коваленко якобы пытался удержать сотрудников полиции от жестких задержаний.

Таким образом «Дождь» поставил точку зрения защиты Коваленко на первое место, сделав ее истиной в последней инстанции.

Выходит, что умышленный бросок в сотрудника полиции, по мнению редакции «Дождя», это не более чем «беспомощное метание пустой мусорной корзины». Однако если судить по опубликованной в открытом доступе видеозаписи, корзина уж точно не была пустой, так как при броске Коваленко из урны вылетало ее содержимое.

«Новая газета», в отличие от «Дождя», обнародовала свою новость уже после того, как суд отклонил жалобу защиты. При этом уже в самом заголовке редакция издания фактически поставила под сомнение факт того, что Коваленко бросал урну.

Издание, таким образом, сразу позиционирует Коваленко как «обвиняемого в броске урны в полицейского на акции 27 июля», хотя на записи прекрасно видно как он действительно бросал урну. Этот факт не посмел отрицать даже его адвокат. И выходит, что в данном случае «Новая газета» манипулирует фактами, вводя аудиторию в заблуждение, и расписывается в своем полном непрофессионализме.

Таким образом, либеральные СМИ в виде «Дождя» и «Новой газеты» всячески пытаются создать Коваленко имидж случайного прохожего, убеждая читателей в том, что обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти не должен нести ответственность за свои действия.

Напомним, проект Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» ставит целью предоставлять своим читателям объективную картину происходящего, показать все точки зрения. Считаем, что некоторые СМИ, голословно провозгласившие себя «либеральными», занимаются откровенным словоблудием и забывают об основополагающих демократических принципах. В первую очередь в этом замечены прозападные СМИ, в том числе признанные в России иноагентами. Они умело отрабатывают деньги своих западных хозяев, среди которых и Конгресс США, и структуры миллиардера Джорджа Сороса, и другие весьма сомнительные источники.

Кроме того, эти СМИ на своих же площадках и в социальных сетях занимаются откровенными репрессиями, удаляя неудобные для них мнения, а также следуют жесткой идеологической цензуре, в том числе против ФАН. Так поступают The Bell, The Insider, «Настоящее время», «Медиазона», «Новая газета», RTVI, «Сноб», «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Деловой Петербург» и TJournal. Затем к ним присоединились Meduza, «Росбалт», Republic.

Рубрика «ФАН разъясняет» была создана для анализа работы антироссийских СМИ. Мы хотим показать нашим читателям объективную подачу информации, а также предоставить площадки для свободного обмена мнениями (естественно, в рамках законодательства РФ).